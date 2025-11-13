EN
Общество

Россиянам посоветовали не обсуждать секреты рядом с умными колонками

2 минуты чтения 14:05

В Роскачестве россиян предостерегли от обсуждения конфиденциальной и чувствительной информации рядом с умными колонками. Глава Центра цифровой экспертизы организации Сергей Кузьменко подчеркнул, что полную приватность может обеспечить только выключенный микрофон устройства. Его слова приводит приводит ТАСС.

По словам Кузьменко, принцип работы такой умной техники предполагает постоянный анализ окружающих звуков, поэтому даже фоновая речь может фиксироваться и использоваться для формирования профиля пользователя — его интересов, привычек и маршрутов. Кузьменко отметил, что при покупке умной колонки важно выбирать модели с кнопкой физического отключения микрофона и регулярно проверять, какие разрешения выданы устройству.

Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
Мир9 минут чтения

В ведомстве рекомендуют выключать микрофон, когда колонка не используется, и применять такой же подход к камерам ноутбуков, то есть закрывать их на случай взлома. При этом в Роскачестве уточнили, что устройства якобы не ведут непрерывную запись разговоров. Колонка активируется только после специального слова.

Ранее о принципе работы умной колонки «Алиса» рассказал ее создатель и бывший вице-президент Сбера Константин Круглов. По его словам, устройство действительно постоянно находится в режиме ожидания команды и потому постоянно обрабатывает звук. При этом он подчеркнул, что дальше колонки обработанная информация не уходит. И напомнил, что микрофон у «Алисы» можно отключить.

Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
Криминал14 минут чтения

По данным исследования образовательной платформы «Нетология», россияне активно используют «умные» технологии в повседневной жизни. Smart TV выбрали 45% участников опроса. Умные колонки и часы используют по 41% респондентов, еще 39% пользуются голосовыми помощниками на смартфонах. Более половины опрошенных применяют такие технологии в образовательных целях, почти столько же — для получения справочной информации, а 48% используют их для развлечений и бытовых задач.

