Названы самые популярные у россиян «умные» технологии

Жители России назвали полюбившиеся им «умные» технологии и рассказали, с какой целью они ими пользуются. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные исследования, проведенного специалистами образовательной платформы «Нетология».

Сообщается, что в опросе участвовали более 1500 респондентов в России в возрасте от 18 лет. Так, согласно опросу, самой популярной среди россиян стала технология Smart TV — ее используют 45% респондентов. На втором месте по популярности оказались «умные» колонки и часы, которые используют по 41% опрошенных. Еще 39% респондентов утверждают, что пользуются голосовыми помощниками на смартфонах.

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Технологии «умного» дома также популярны среди россиян: 13% используют «умное» освещение, а 6% — «умный» климат-контроль. Оставшиеся 23% респондентов заявили, что вообще не пользуются «умными» технологиями.

По данным платформы «Нетология», более половины россиян, 54%, используют «умные» технологии в образовательных целях — для поиска ответов на вопросы, прослушивания лекций и подкастов, а также других задач. Еще 50% респондентов отметили, что «умные» технологии помогают им удовлетворять информационные потребности, такие как получение данных о погоде или прослушивание новостей.

48% опрошенных заявили, что используют «умные» технологии для развлекательных целей, например, чтобы послушать музыку или поиграть в игры, а также для технических нужд, таких как вызов такси или установка напоминаний и таймеров.

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Согласно исследованию, 61% пользователей «умных» технологий воспринимают их как инструмент для выполнения различных задач. 19% считают такие технологии «чем-то нейтральным», а 16% видят в них «помощника или собеседника». Оставшиеся 2% участников опроса отметили, что считают эти гаджеты раздражающими и бесполезными.

