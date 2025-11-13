EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Россиянина депортируют из Черногории из-за обвинений в зоофилии с участием собак

2 минуты чтения 18:28 | Обновлено: 19:02
Россиянина депортируют из Черногории из-за обвинений в зоофилии с участием собак

Проживающий в Черногории 37-летний гражданин России А.В. задержан полицией по подозрению в издевательстве над животными и их убийстве. По данным властей, он занимался сексуализированным насилием и снимал порно с участием животных, пишет местное издание Vijesti со ссылкой на полицию.

Сообщается, что силовики начали проверку после получения заявления от местного жителя, который продемонстрировал им найденные в соцсетях порнографические материалы. Ранее местные зоозащитники жаловались на то, что обнаружили созданный россиянином порно-контент с участием собак, и требовали от властей реакции на это.

Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
Криминал14 минут чтения

Активисты тогда писали, что ролики распространяются в Telegram — им удалось найти ссылки на каналы с ними в мессенджере. Полиция подтвердила, что получила заявление об этом 8 ноября, о задержании россиянина черногорские правоохранители отчитались вечером 10 ноября.

Сербский таблоид Informer сообщает, что задержанного россиянина зовут Артем Ветров, он якобы является IT-специалистом и уроженцем Рязани. Авторы материала не приводят информации об источнике этих данных.

Телеграм-канал Baza пишет, что Ветров якобы называет себя «гордым практикующим зоосексуалом по имени Фосса». На опубликованной фотографии изображен мужчина, покрытый татуировками, которые делают его отдаленно похожим на тигра.

Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
Мир9 минут чтения

Черногорские силовики планируют депортировать Ветрова, но куда именно, пока неизвестно. Сообщается, что прокуратура страны после запроса полиции выдала ордер на его арест.

Baza утверждает, что Ветров прожил в стране несколько лет, а Рязань покинул якобы из-за опасений в связи с возможным возбуждением уголовного дела. Его выдворение, по данным телеграм-канала, состоится в ближайшее время.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Alamy

Посмотрите другие материалы

Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Политика
Друга Зеленского заподозрили в отмывании денег
Речь идет о 100 миллионах долларов․ Он уже покинул страну
00:01
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Мир
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
00:01 12 ноября
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября
«Ха-ха я убью снова»
Криминал
«Ха-ха я убью снова»
Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет
17:00 9 ноября
«Футляр от человека»
Криминал
«Футляр от человека»
В Москве два года находили мешки с трупами. Поймать серийного убийцу, у которого было около 30 жертв, помогли детские пеленки
00:01 9 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года