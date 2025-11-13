Россиянина депортируют из Черногории из-за обвинений в зоофилии с участием собак

Проживающий в Черногории 37-летний гражданин России А.В. задержан полицией по подозрению в издевательстве над животными и их убийстве. По данным властей, он занимался сексуализированным насилием и снимал порно с участием животных, пишет местное издание Vijesti со ссылкой на полицию.
Сообщается, что силовики начали проверку после получения заявления от местного жителя, который продемонстрировал им найденные в соцсетях порнографические материалы. Ранее местные зоозащитники жаловались на то, что обнаружили созданный россиянином порно-контент с участием собак, и требовали от властей реакции на это.
Активисты тогда писали, что ролики распространяются в Telegram — им удалось найти ссылки на каналы с ними в мессенджере. Полиция подтвердила, что получила заявление об этом 8 ноября, о задержании россиянина черногорские правоохранители отчитались вечером 10 ноября.
Сербский таблоид Informer сообщает, что задержанного россиянина зовут Артем Ветров, он якобы является IT-специалистом и уроженцем Рязани. Авторы материала не приводят информации об источнике этих данных.
Телеграм-канал Baza пишет, что Ветров якобы называет себя «гордым практикующим зоосексуалом по имени Фосса». На опубликованной фотографии изображен мужчина, покрытый татуировками, которые делают его отдаленно похожим на тигра.
Черногорские силовики планируют депортировать Ветрова, но куда именно, пока неизвестно. Сообщается, что прокуратура страны после запроса полиции выдала ордер на его арест.
Baza утверждает, что Ветров прожил в стране несколько лет, а Рязань покинул якобы из-за опасений в связи с возможным возбуждением уголовного дела. Его выдворение, по данным телеграм-канала, состоится в ближайшее время.