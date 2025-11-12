СМИ рассказали о «самой смертоносной зиме» в российском регионе из-за тигров 

Российские регионы в Сибири пережили «самую смертоносную зиму» из-за нападений амурских тигров на людей и домашний скот. По словам опрошенных The Guardian российских экспертов, находящиеся под угрозой исчезновения хищники лишились привычной добычи и покидают леса в поисках пищи.

Как отмечает газета, многие годы амурский тигр в России считался «призраком леса» из-за крайне редких встреч с человеком. Крупнейший в мире дикий кот, известный своей силой и выносливостью, обитал лишь в отдаленных уголках сибирской тайги и на участке российско-китайской границы.

Однако все изменилось после 2020 года, когда регион охватила африканская чума свиней. По словам ученых, «экологическая катастрофа» привела к массовому вымиранию диких кабанов, на которых охотятся тигры. Ситуацию усугубила масштабная вырубка лесов и неконтролируемая охота на оленей. По данным газеты, нарушение экосистемы лишило тигров привычных мест охоты и заставило их покинуть леса в поисках пищи.

Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег Общество 14 минут чтения

«Тигры голодны. Именно поэтому мы наблюдаем эти инциденты. Люди хотят донести эту проблему до правительства, но их не хотят слушать», — сообщил The Guardian неназванный эксперт по амурским тиграм.

Проблема в том, что в России «опасно» говорить открыто о нападениях тигров на людей, отмечает газета. В 2008 году Владимир Путин выступил в поддержку сохранения амурских тигров и пообещал увеличить численность этих хищников. В сентябре 2025 года министр юстиции России, председатель наблюдательного совета центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко заявил, что России больше не угрожает проблема исчезновения амурских тигров. По его словам, сейчас численность этих животных составляет 750 особей, тогда как еще в 2013 году их было только 430.

Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство По этому делу осудили троих мужчин. Они отсидели 18 лет, прежде чем их невиновность смогли доказать Криминал 11 минут чтения

Кроме того, на недавней конференции на площадке Московского зоопарка генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев заверил, что нападения тигров на людей «случаются крайне редко», а в некоторых случаях — по вине человека. The Guardian пишет, что таким образом Арамилев «пытался преуменьшить» существующую проблему.

Тем не менее, несмотря на возможные риски, некоторые жители решили привлечь внимание к проблеме через интернет, отмечает газета. Так, в январе жители одной из деревень пожаловались в социальных сетях на тигрицу, охотящуюся на собак в их населенном пункте. Другие пригрозили бойкотом местных выборов, пока власти не обеспечат более надежную защиту людей и домашнего скота от хищников.