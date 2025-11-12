EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ рассказали о «самой смертоносной зиме» в российском регионе из-за тигров 

2 минуты чтения 09:33

Российские регионы в Сибири пережили «самую смертоносную зиму» из-за нападений амурских тигров на людей и домашний скот. По словам опрошенных The Guardian российских экспертов, находящиеся под угрозой исчезновения хищники лишились привычной добычи и покидают леса в поисках пищи.

Как отмечает газета, многие годы амурский тигр в России считался «призраком леса» из-за крайне редких встреч с человеком. Крупнейший в мире дикий кот, известный своей силой и выносливостью, обитал лишь в отдаленных уголках сибирской тайги и на участке российско-китайской границы. 

Однако все изменилось после 2020 года, когда регион охватила африканская чума свиней. По словам ученых, «экологическая катастрофа» привела к массовому вымиранию диких кабанов, на которых охотятся тигры. Ситуацию усугубила масштабная вырубка лесов и неконтролируемая охота на оленей. По данным газеты, нарушение экосистемы лишило тигров привычных мест охоты и заставило их покинуть леса в поисках пищи.

Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
Общество14 минут чтения

«Тигры голодны. Именно поэтому мы наблюдаем эти инциденты. Люди хотят донести эту проблему до правительства, но их не хотят слушать», — сообщил The Guardian неназванный эксперт по амурским тиграм. 

Проблема в том, что в России «опасно» говорить открыто о нападениях тигров на людей, отмечает газета. В 2008 году Владимир Путин выступил в поддержку сохранения амурских тигров и пообещал увеличить численность этих хищников. В сентябре 2025 года министр юстиции России, председатель наблюдательного совета центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко заявил, что России больше не угрожает проблема исчезновения амурских тигров. По его словам, сейчас численность этих животных составляет 750 особей, тогда как еще в 2013 году их было только 430. 

Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
По этому делу осудили троих мужчин. Они отсидели 18 лет, прежде чем их невиновность смогли доказать
Криминал11 минут чтения

Кроме того, на недавней конференции на площадке Московского зоопарка генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев заверил, что нападения тигров на людей «случаются крайне редко», а в некоторых случаях — по вине человека. The Guardian пишет, что таким образом Арамилев «пытался преуменьшить» существующую проблему.

Тем не менее, несмотря на возможные риски, некоторые жители решили привлечь внимание к проблеме через интернет, отмечает газета. Так, в январе жители одной из деревень пожаловались в социальных сетях на тигрицу, охотящуюся на собак в их населенном пункте. Другие пригрозили бойкотом местных выборов, пока власти не обеспечат более надежную защиту людей и домашнего скота от хищников.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Мир
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
00:01
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября
«Ха-ха я убью снова»
Криминал
«Ха-ха я убью снова»
Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет
17:00 9 ноября
«Футляр от человека»
Криминал
«Футляр от человека»
В Москве два года находили мешки с трупами. Поймать серийного убийцу, у которого было около 30 жертв, помогли детские пеленки
00:01 9 ноября
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
Криминал
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
По этому делу осудили троих мужчин. Они отсидели 18 лет, прежде чем их невиновность смогли доказать
00:01 8 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года