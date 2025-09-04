EN
Общество

Власти заявили о победе над браконьерскими убийствами амурского тигра

2 минуты чтения 13:19

Властям Приморья удалось победить бытовое браконьерство амурских тигров. Об этом, как передает РБК, на Восточном экономическом форуме заявил министр юстиции России, председатель наблюдательного совета центра «Амурский тигр» Константин Чуйченко. По его словам, количество незаконных убийств этих хищников сократилось в разы. 

«На сегодняшний день мы уже можем говорить, что в значительной части мы победили бытовое браконьерство. Естественно, оно еще пока существует в организованных формах, но объем этого браконьерства уже значительно ниже. Если раньше экспертным путем мы определяли, что в год на территории Приморского края убивали примерно 50–70 тигров, то в настоящее время наши оценки сводятся к цифре 15», — заявил он.

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
Политика22 минуты чтения

Такие результаты Чуйченко связал с законодательной работой по ужесточению уголовной ответственности за браконьерство. Он напомнил, что в законодательстве появились нормы, в частности, запрещающие транспортировку, хранение или какое-либо использование дериватов краснокнижных животных.

При этом, по словам Чуйченко,  амурский тигр больше не находится под угрозой вымирания. Министр сообщил, что на сегодняшний день численность этих животных составляет 750 особей, тогда как еще в 2013 году их было только 430.

Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие?
Экономика22 минуты чтения

Ранее центр «Амурский тигр», отслеживающий состояние популяции этих хищников, называл браконьерство одной из главных угроз существованию амурских тигров. В свою очередь, РБК напоминает, что в июне этого года суд приговорил к лишению свободы на срок от пяти до пяти с половиной лет пятерых мужчин, которые убили молодого амурского тигра и пытались продать его шкуру в Китай. 

