Экономика

Российская нефть рекордно подешевела

2 минуты чтения 14:42

Объем морских поставок нефти из России в последние недели вырос, однако это не привело к увеличению ее стоимости. Скидки на марку Urals по отношению к Brent в портах на Черном и Балтийском морях достигли почти 20 долларов за баррель, это самый высокий показатель за последний год, сообщает «Коммерсантъ».

Последний раз скидки на российскую нефть превышали показатель в 15 долларов за баррель в начале 2025 года. Выше нынешних чисел дисконт был во втором квартале 2022 года, тогда он доходил до 31,9 доллара, и в первом квартале 2023 года (30 долларов), но тогда нефть стоила значительно дороже.

Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
Общество

На неделе с 3 по 7 ноября баррель нефти марки Urals стоил 50,3 доллара, отмечают журналисты. В этот же период баррель Brent стоил в среднем 63,97 доллара. При этом, как отмечают эксперты, конечная стоимость российской нефти неоднородна и может отличаться в зависимости от места продажи. Например, 20 долларов за баррель скидки достигают в Приморске и Новороссийске.

При этом во втором квартале 2022 года цена Brent равнялась 104,6–122,7 доллара, а в первом квартале 2023 года — 78-83 долларов. В эти периоды российская нефть продавалась в среднем по более высоким ценам, чем сегодня, даже с учетом скидок (72,7-90,8 и 48-53 долларов соответственно). 

Стоимость российской нефти уже опускалась ниже 50 долларов за баррель в 2025 году, последний раз это произошло в середине октября. Написавшее 16 октября о падении цены до 47,4 доллара за баррель агентство Reuters тогда не сообщило о величине скидки Urals по отношению к Brent. Согласно данным платформы Investing, нефть марки Brent в тот день стоила 61,06 долларов за баррель, а скидка на российскую нефть составила около 13,5 доллара.

Эксперт финансового университета при правительстве России Игорь Юшков рассказал журналистам, что перестройка рынка после введения новых санкций США займет примерно два месяца. Возврат к скидкам уровня сентября 2025 года стоит ожидать к началу 2026 года, считает Юшков. 

Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
Мир

При этом нефтяной рынок, как отмечает Bloomberg, продолжает двигаться к избыточному предложению из-за накопления в мировом океане танкеров с нефтью, 40% объема прироста перевозок которой приходится на Россию, Иран и Венесуэлу. 

Накопление запасов указывает на трудности с реализацией, которые есть у попавших под санкции стран. При этом налоговые поступления в бюджет России от продажи нефти за прошлый месяц уже сократились на 24% в годовом исчислении, а правительство страны ожидает, что итоговый показатель за год окажется худшим со времен ковидного 2020 года.

