Общество

Болеющих россиян захотели отправить на работу

2 минуты чтения 11:45

В Госдуме предложили разрешить россиянам работать во время больничного. Соответствующий законопроект направил в правительство на отзыв глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, сообщает РИА «Новости».

Документ предусматривает введение в Трудовой кодекс новой статьи, которая закрепит понятие «временного адаптивного режима труда». Сейчас, как поясняет автор инициативы, законодательство рассматривает только два состояния: полную трудоспособность или полную нетрудоспособность. Однако такой режим не учитывает, что при легких заболеваниях многие работники способны эффективно трудиться, пусть и в более щадящем режиме.

Доказана эффективность дополнительного выходного
Доказана эффективность дополнительного выходного
Четырехдневка не уступает классическому графику и помогает людям чувствовать себя лучше
Экономика7 минут чтения

Переход на адаптивный режим, по задумке депутата, будет добровольным и возможен только при наличии медицинского заключения, в котором указаны рекомендации по адаптации условий труда. В документе говорится, что работник сможет в любой момент прекратить выполнение обязанностей и оформить обычный больничный. При этом за ним сохраняется средний заработок и все трудовые гарантии.

По словам Нилова, инициатива позволит сотрудникам сохранять 100% дохода в случае временных нарушений здоровья. А работодатели, в свою очередь, смогут снизить издержки, связанные с отсутствием сотрудников, и избежать необходимости искать временные замены или распределять нагрузку между коллегами.

Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
Мир9 минут чтения

Минувшим летом Минздрав подготовил проект нового порядка оформления больничных листов. Согласно документу, здоровье граждан, которые уходят на больничный четыре и более раз в течение полугода, будет проверять специальная врачебная комиссия. Она должна анализировать медицинские данные пациента, устанавливать причины частых заболеваний и формировать обновленный план лечения и профилактики. В министерстве рассчитывают, что новые правила позволят повысить эффективность терапии и сократить случаи затяжной нетрудоспособности.

Горящие новости
