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Общество

Часто уходящих на больничный россиян заставят проверять здоровье

2 минуты чтения 15:26

Минздрав России разработал новый порядок оформления больничных листов, в соответствии с которым здоровье россиян, ушедших на больничный четыре и более раз за шесть месяцев, будет проверять специальная комиссия. Об этом сообщает  РБК.

В ведомстве полагают, что новые правила помогут выявить причины затяжной нетрудоспособности гражданина и повысить эффективность его лечения. Специальная врачебная комиссия в таких случаях проанализирует медицинские данные пациента, установит причину частых болезней и предложит обновленный план лечения и профилактики.

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Как пишет РБК, новые правила содержат несколько исключений. Так, на проверку специальной врачебной комиссией не будут отправлять россиян, которые взяли за шесть месяцев четыре больничных для ухода за больным ребенком или другим близким родственником, медицинской реабилитации, лечения социально значимых заболеваний, таких как ВИЧ, гепатиты B и C, рак и диабет, а также заболеваний, требующих заместительной почечной терапии (диализа).

Согласно данным Социального фонда России, новые правила будут применять при оформлении примерно 1% больничных листов. Оформление больничного в России позволяет гражданину получать от Фонда пенсионного и социального страхования компенсацию, размер которой зависит от его стажа и среднего заработка. Максимальный размер такой компенсации на данный момент составляет 5673 рублей за один день на больничном.

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Лечащий врач россиянина может самостоятельно оформить ему больничный на срок до 15 дней. В случаях, если выздоровление требует больше времени, больничный оформляется при участии врачебной комиссии.

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