Лондон решил лишить Москву возможности экспортировать газ в третьи страны

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер объявила, что в 2026 году России установят запрет на доступ к британским морским услугам для экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны. Об этом пишет The Independent.

По данным издания, таким образом власти Великобритании хотят усилить давление на Москву, чтобы заставить ее прекратить боевые действия в Украине. Сообщается, что помимо прочего, под запрет попадут услуги судоходства и страхования.

Великобритания также намерена предоставить Украине финансовую помощь в размере 13 миллионов фунтов стерлингов (17 миллионов долларов) для восстановления энергетической инфраструктуры и поддержки жителей, пострадавших от отключений электроэнергии с наступлением зимы. Как отмечает британский МИД, Москва сейчас «эскалирует жестокие удары по электросетям и системам отопления, пытаясь сломить украинский народ».

«Путин пытается погрузить Украину во тьму и холод в преддверии зимы. Эти трусливые удары являются не только атакой на безопасность Украины, но и угрозой экономической безопасности, стабильности и росту Великобритании», — заявила министр иностранных дел Великобритании.

Как отмечает The Independent, Купер намерена добиться еще большей поддержки для Украины со стороны Запада и поднимет этот вопрос на встрече стран «Большой семерки».

Запрет на доступ к британским морским услугам является частью масштабных мер, направленных на лишение России основного источника дохода на военные действия от экспорта ископаемого топлива. В прошлом месяце Великобритания ввела санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, «Роснефти» и «Лукойла», и призвала союзников прекратить закупки российской нефти.

Позже британский премьер Кир Стармер пообещал вывести российскую нефть и газ с рынка, чтобы «перекрыть финансирование военной машины России».