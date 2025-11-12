EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Лондон решил лишить Москву возможности экспортировать газ в третьи страны

2 минуты чтения 12:03

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер объявила, что в 2026 году России установят запрет на доступ к британским морским услугам для экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны. Об этом пишет The Independent.

По данным издания, таким образом власти Великобритании хотят усилить давление на Москву, чтобы заставить ее прекратить боевые действия в Украине. Сообщается, что помимо прочего, под запрет попадут услуги судоходства и страхования.

Великобритания также намерена предоставить Украине финансовую помощь в размере 13 миллионов фунтов стерлингов (17 миллионов долларов) для восстановления энергетической инфраструктуры и поддержки жителей, пострадавших от отключений электроэнергии с наступлением зимы. Как отмечает британский МИД, Москва сейчас «эскалирует жестокие удары по электросетям и системам отопления, пытаясь сломить украинский народ».

Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
Мир9 минут чтения

«Путин пытается погрузить Украину во тьму и холод в преддверии зимы. Эти трусливые удары являются не только атакой на безопасность Украины, но и угрозой экономической безопасности, стабильности и росту Великобритании», — заявила министр иностранных дел Великобритании.

Как отмечает The Independent, Купер намерена добиться еще большей поддержки для Украины со стороны Запада и поднимет этот вопрос на встрече стран «Большой семерки».

Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
Общество14 минут чтения

Запрет на доступ к британским морским услугам является частью масштабных мер, направленных на лишение России основного источника дохода на военные действия от экспорта ископаемого топлива. В прошлом месяце Великобритания ввела санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, «Роснефти» и «Лукойла», и призвала союзников прекратить закупки российской нефти.

Позже британский премьер Кир Стармер пообещал вывести российскую нефть и газ с рынка, чтобы «перекрыть финансирование военной машины России».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Мир
Крупнейший скандал в истории Би-би-си
Их обвиняют в цензуре новостей про Израиль, ХАМАС и транслюдей. Теперь им грозит иск в миллиард долларов
00:01
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01 10 ноября
«Ха-ха я убью снова»
Криминал
«Ха-ха я убью снова»
Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет
17:00 9 ноября
«Футляр от человека»
Криминал
«Футляр от человека»
В Москве два года находили мешки с трупами. Поймать серийного убийцу, у которого было около 30 жертв, помогли детские пеленки
00:01 9 ноября
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
Криминал
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
По этому делу осудили троих мужчин. Они отсидели 18 лет, прежде чем их невиновность смогли доказать
00:01 8 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года