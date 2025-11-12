EN
Общество

Россияне назвали худшие подарки

2 минуты чтения 13:49

Список самых нежелательных подарков по версии россиян возглавили сертификаты на мероприятия, которые не вызывают интереса у получателя. Об этом говорится в совместном исследовании сети магазинов Fix Price и холдинга РОМИР, результаты которого приводит «Москва 24». В опросе участвовали 1500 человек из разных регионов России в возрасте от 18 до 64 лет.

Более половины респондентов (54%) признались, что сертификат на случайное мероприятие считают худшим подарком. На втором месте оказались книги по саморазвитию, их считают навязчивыми и бесполезными 51% респондентов. В тройку антирейтинга также вошли предметы интерьера (46%), за ними следуют алкоголь (37%) и неподходящая косметика или парфюмерия (34%).

При этом особенно негативно к алкогольным подаркам относятся россияне в возрасте от 18 до 24 лет. Каждый второй участник этой группы заявил, что считает такие презенты неудачными.

В то же время участники исследования в основном признавались, что и сами далеко не всегда выбирают подарки, ориентируясь на вкусы и предпочтения получателя. Так, почти половина опрошенных (43%) признались, что могут подарить коллеге или дальнему родственнику небольшой сувенир, если не испытывают к нему особой симпатии. Еще 23% выразили готовность преподнести ненужную вещь, а 13% — тот самый сертификат на случайное мероприятие, который возглавил антирейтинг. Десятая часть респондентов выбрала бы предмет интерьера, а 8% — книгу по саморазвитию.

Большинство участников опроса (53%) считают, что главное в подарке — внимание и забота, а не его стоимость. Четверть россиян (24%) назвали идеальным подарком несколько небольших, но значимых вещей. Цена имеет значение для 17% респондентов, особенно в том случае, если даритель может себе позволить купить подарок подороже.

Именно подарки, как показывают соцопросы, нередко становятся поводом для конфликтов и споров в романтических отношениях. По данным исследования дейтинг-сервиса Mamba и ювелирного холдинга Sokolov, каждая третья женщина сталкивалась с требованием вернуть украшения после расставания, а почти каждая пятая — технику. Еще 17% сообщили, что бывшие партнеры пытались «выставить счет» за подарки и совместные траты. Мужчины о таких случаях рассказывают реже. Почти половина утверждает, что от них ничего не требовали, а каждый пятый — что им предлагали вернуть подаренные аксессуары. При этом половина мужчин продолжает пользоваться подарками от бывших, тогда как женщины чаще избавляются от них или убирают подальше.

