Россияне рассказали об отношениях с бывшими и расставаниях

Бывшие партнеры по разному относятся к подаркам, которыми они обменивались во время романтических отношений. Аналитики дейтинг-сервиса Mamba и ювелирного холдинга Sokolov провели опрос и выяснили, что женщины чаще мужчин сталкиваются с требованием вернуть подарки после разрыва. Об этом пишет «Афиша Daily».

Согласно результатам опроса, после расставания подарки нередко становятся предметом обсуждения между бывшими партнерами. Так, 32% женщин сообщили, что бывшие парни оказывали на них давление и требовали вернуть подаренные им украшения. Еще 18% заявили, что мужчины захотели обратно технику, а 17% выставляли им «счета за все» — от подарков до ресторанов и цветов.

Мужчины, в свою очередь, реже жаловались на подобные ситуации. В ходе опроса почти половина (46%) заявила, что девушки ничего не просили им вернуть после расставания. С требованием отдать подаренные украшения или аксессуары столкнулся каждый пятый респондент.

Аналитики также выяснили, что половина мужчин продолжает пользоваться подарками от бывшей партнерши, а 18% хранит их как память. Женщины, в данном случае, чаще не хотят видеть напоминаний от прошлых отношений. Так, 15% заявили, что выбрасывают подарки, а 14% — прячут их глубоко в шкаф.

В ходе опроса выяснилось, что расставание, в целом, проходит спокойнее для мужчин — 43% респондентов утверждают, что просто разошлись со своими девушками без лишних эмоций. Каждая пятая женщина, в свою очередь, призналась, что расставание затягивалось из-за моментов «то вместе, то нет».

Тем не менее, многие смогли сохранить теплые дружеские контакты с бывшими партнерами — так ответили 24% мужчин и 20% женщин. При этом каждый четвертый мужчина и каждая пятая женщина рассказали, что их расставание заканчивалось ссорами, обидами и блокировками.

Ранее сервис Mamba провел другой опрос и выяснил, что 71% россиян верит в «вечную любовь». При этом, в ее существование женщины верят больше, чем мужчины.