EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россияне рассказали об отношениях с бывшими и расставаниях

2 минуты чтения 16:12

Бывшие партнеры по разному относятся к подаркам, которыми они обменивались во время романтических отношений. Аналитики дейтинг-сервиса Mamba и ювелирного холдинга Sokolov провели опрос и выяснили, что женщины чаще мужчин сталкиваются с требованием вернуть подарки после разрыва. Об этом пишет «Афиша Daily».

Согласно результатам опроса, после расставания подарки нередко становятся предметом обсуждения между бывшими партнерами. Так, 32% женщин сообщили, что бывшие парни оказывали на них давление и требовали вернуть подаренные им украшения. Еще 18% заявили, что мужчины захотели обратно технику, а 17% выставляли им «счета за все» — от подарков до ресторанов и цветов. 

Подозрительный сосед
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
Криминал16 минут чтения

Мужчины, в свою очередь, реже жаловались на подобные ситуации. В ходе опроса почти половина (46%) заявила, что девушки ничего не просили им вернуть после расставания. С требованием отдать подаренные украшения или аксессуары столкнулся каждый пятый респондент.

Аналитики также выяснили, что половина мужчин продолжает пользоваться подарками от бывшей партнерши, а 18% хранит их как память. Женщины, в данном случае, чаще не хотят видеть напоминаний от прошлых отношений. Так, 15% заявили, что выбрасывают подарки, а 14% — прячут их глубоко в шкаф.

В ходе опроса выяснилось, что расставание, в целом, проходит спокойнее для мужчин — 43% респондентов утверждают, что просто разошлись со своими девушками без лишних эмоций. Каждая пятая женщина, в свою очередь,  призналась, что расставание затягивалось из-за моментов «то вместе, то нет».

Тем не менее, многие смогли сохранить теплые дружеские контакты с бывшими партнерами — так ответили 24% мужчин и 20% женщин. При этом каждый четвертый мужчина и каждая пятая женщина рассказали, что их расставание заканчивалось ссорами, обидами и блокировками.

«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
Мир8 минут чтения

Ранее сервис Mamba провел другой опрос и выяснил, что 71% россиян верит в «вечную любовь». При этом, в ее существование женщины верят больше, чем мужчины.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Кубанский душитель»
Криминал
«Кубанский душитель»
Он годами убивал молодых женщин ради «очищения» города. Но в тюрьму его так и не отправили
00:01
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Экономика
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие?
00:01 4 сентября
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Политика
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
00:01 3 сентября
Катастрофа на Тянь-Шане
Общество
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
00:01 2 сентября
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Мир
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
00:01 1 сентября
Подозрительный сосед
Криминал
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
17:00 31 августа

Самое читаемое

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Первая страна Европы отказалась от доставки бумажных писем