Общество

Людям с сидячим образом жизни предложили простой способ борьбы с болью в спине

2 минуты чтения 16:26 | Обновлено: 16:27

Австралийские ученые предложили офисным сотрудникам решение проблемы болей в спине из-за постоянного нахождения за компьютером. Необходимо чередовать работу сидя и стоя в правильном соотношении, говорится в исследовании Университета Гриффита.

Авторы работы выяснили, что оптимальным является режим «30:15», то есть 30 минут сидя и 15 минут стоя. Такой подход не только снижает боль в пояснице, но и помогает лучше концентрироваться и меньше уставать в течение дня. В эксперименте участвовали офисные сотрудники, которые ранее уже сталкивались с болями в спине и использовали столы с регулируемой высотой.

Как отметила руководитель исследования доктор Шарлотта Бракенридж, через три месяца у тех, кто придерживался фиксированного режима, боль уменьшилась заметнее, чем у участников, выбравших собственный ритм. Они также сообщили о снижении стресса и повышении концентрации.

По словам Бракенридж, режим 30:15 оказалось просто соблюдать. Его участники следовали рекомендациям более последовательно, чем те, кто определял соотношение самостоятельно. Ученые полагают, что такая четкая структура помогает выработать привычку и делает эффект более устойчивым.

Авторы считают, что соблюдение такого режима может быть полезно не только тем, кто уже сталкивается с болью в спине, но и в целом всем офисным сотрудникам в качестве профилактики. Регулярные короткие перерывы помогают снизить нагрузку на позвоночник, улучшить самочувствие и повысить концентрацию, предотвращая развитие хронических болей и усталости.

Ранее СМИ писали, что в мире набирает популярность еще один способ поддерживать здоровье без изнурительных тренировок. Речь о японской интервальной ходьбе. Она основана на чередовании трех минут быстрой и трех минут медленной ходьбы в течение получаса и помогает укреплять сердце, снижать уровень стресса и поддерживать физическую форму. Эксперты отмечают, что такие щадящие тренировки особенно полезны тем, кто проводит большую часть дня сидя и хочет оставаться активным без перегрузок.

