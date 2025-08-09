EN
Общество

Эксперты рассказали об эффективной тренировке без бега и сильных нагрузок

2 минуты чтения 14:49

В соцсетях стремительно набирает популярность новый фитнес-тренд для противников изнурительных тренировок и тех, кто не любит или не может бегать по разным причинам. Речь идет о японской интервальной ходьбе, которая помогает улучшить здоровье и физическую форму всего за полчаса в день. Об этом пишет The Guardian.

Суть тренировки довольно проста. Она основана на чередовании трех минут быстрой ходьбы и трех минут — медленной. Такой цикл повторяется несколько раз в течение 30 минут. 

Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Две-три тренировки в неделю могут прибавить почти 10 лет. Футбол, теннис и бег — что оказалось эффективнее?
Общество10 минут чтения

Подобные тренировки особенно полезны людям, склонным к травмам при беге, поскольку ходьба оказывает меньшую нагрузку на суставы, рассказал доцент Копенгагенского университета, доктор Кристиан Карстофт, который изучал метод японской интервальной ходьбы. Также они рекомендованы людям среднего и пожилого возраста, которые не занимаются спортом регулярно.

Старший преподаватель физиологии спорта и упражнений в Эдинбургском университете, доктор Шон Филлипс отметил, что принцип японской интервальной ходьбы схож с HIIT — высокоинтенсивными интервальными тренировками.

«Такие интенсивные нагрузки могут приносить те же результаты, что и умеренные тренировки, но занимают меньше времени и требуют меньше усилий», — объяснил он.

Однако не все могут поддерживать такой быстрый темп, даже при ходьбе. Филлипс подчеркнул, что люди с низкой физической активностью или подготовкой должны начать с обычной ходьбы, чтобы привыкнуть к нагрузке, а потом постепенно переходить к интервальной ходьбе.

Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров
Мир7 минут чтения

По данным издания, японская интервальная ходьба стала набирать популярность в TikTok совсем недавно, однако ее разработали еще более двух десятилетий назад. Именно тогда японские ученые впервые стали изучать пользу этой техники для людей среднего и пожилого возраста.

Согласно одному из исследований, которое японские ученые провели с участием 139 здоровых пожилых людей, высокоинтенсивная интервальная ходьба четыре и более дней в неделю в течение пяти месяцев улучшает выносливость и общую физическую форму. Результаты активной группы были гораздо лучше, чем у тех, кто ходил в среднем темпе или совсем не занимался.

В прошлом году доктор Кристиан Карстофт провел со своими коллегами исследование, которое показало, что этот метод также полезен для людей с диабетом второго типа — он помогает лучше контролировать уровень сахара в крови. «Мы также заметили, что за четыре-шесть месяцев люди теряли в среднем три-пять килограммов, в основном за счет уменьшения жировой массы», — рассказал Карстофт.

В результатах исследования Карстофта и его команды японская интервальная ходьба была признана простым и эффективным способом тренировок для пожилых и слабых людей.

Европейские аэропорты начали отменять «правило ста миллилитров» в ручной клади
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
В Финляндии расцвел серый рынок валюты для россиян
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Кремль анонсировал заявление Путина
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
