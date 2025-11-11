EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Ребенок оперся на дверь лифта и провалился в шахту

2 минуты чтения 00:14 11 ноября

В Воронеже трехлетний ребенок провалился в шахту лифта, оперевшись на одну из его дверей, сообщили его родители региональному изданию «МОЁ! Online».

«Мы вернулись с сыном Матвеем с прогулки около девяти вечера. Малыш подбежал к двери лифта, облокотился на нее и провалился», — рассказал журналистам отец мальчика Алексей.

Алексей уточнил, что падение произошло на первом этаже, однако дно шахты лифта находится примерно на полтора-два метра ниже, а также там «много всяких опасных штук, на которые можно было насадиться».

«Матвей, на счастье, как-то аккуратно спикировал. Я сразу за ним. Он ударился спиной и головой. Плачет — ему больно и страшно. Я его сразу вытащил, отдал супруге. Сам пытаюсь вылезти и не могу. Люди услышали, что кто-то провалился в шахту лифта и сразу остановили его. Если бы лифт поехал, не знаю, что бы со мной было», — сообщил Алексей.

В детской больнице ребенку провели КТ головного мозга, рентген таза, его осмотрели хирург и травматолог. По словам Алексея, у его сына обнаружили только ушибы и гематомы на спине и на голове.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ведомстве не уточнили, появились ли в этом деле подозреваемые и обвиняемые. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе расследования.

Алексей сообщил, что управляющая компания построенного в прошлом году ЖК «Крымский квартал» пообещала заменить лифты за счет застройщика. Глава УК «СервисЛайн» Вячеслав Пономарев заявил изданию «МОЁ!», что после проверки лифты или отремонтируют, или заменят.

Жильцы дома рассказали телеграм-каналу Осторожно, новости», что лифты в их ЖК регулярно ломались и были признаны небезопасными. По данным издания, они были произведены иранской компанией FARMAN ARA GHARB.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Криминал
Пьяные милиционеры убили майора КГБ
Он показал удостоверение, но их это не остановило. Это привело к войне силовиков и вскрыло десятки преступлений
00:01 11 ноября
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Общество
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
00:01
«Ха-ха я убью снова»
Криминал
«Ха-ха я убью снова»
Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет
17:00 9 ноября
«Футляр от человека»
Криминал
«Футляр от человека»
В Москве два года находили мешки с трупами. Поймать серийного убийцу, у которого было около 30 жертв, помогли детские пеленки
00:01 9 ноября
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
Криминал
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
По этому делу осудили троих мужчин. Они отсидели 18 лет, прежде чем их невиновность смогли доказать
00:01 8 ноября
Британского принца лишили титула из-за книги
Мир
Британского принца лишили титула из-за книги
В ней женщина обвинила его в секс-эксплуатации. В последний раз они якобы виделись во время оргии на «острове педофилов»
00:01 7 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Горящие новости
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Составлен рейтинг самых страшных фильмов всех времен
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке