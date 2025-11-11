Ребенок оперся на дверь лифта и провалился в шахту

В Воронеже трехлетний ребенок провалился в шахту лифта, оперевшись на одну из его дверей, сообщили его родители региональному изданию «МОЁ! Online».

«Мы вернулись с сыном Матвеем с прогулки около девяти вечера. Малыш подбежал к двери лифта, облокотился на нее и провалился», — рассказал журналистам отец мальчика Алексей.

Алексей уточнил, что падение произошло на первом этаже, однако дно шахты лифта находится примерно на полтора-два метра ниже, а также там «много всяких опасных штук, на которые можно было насадиться».

«Матвей, на счастье, как-то аккуратно спикировал. Я сразу за ним. Он ударился спиной и головой. Плачет — ему больно и страшно. Я его сразу вытащил, отдал супруге. Сам пытаюсь вылезти и не могу. Люди услышали, что кто-то провалился в шахту лифта и сразу остановили его. Если бы лифт поехал, не знаю, что бы со мной было», — сообщил Алексей.

В детской больнице ребенку провели КТ головного мозга, рентген таза, его осмотрели хирург и травматолог. По словам Алексея, у его сына обнаружили только ушибы и гематомы на спине и на голове.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ведомстве не уточнили, появились ли в этом деле подозреваемые и обвиняемые. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе расследования.

Алексей сообщил, что управляющая компания построенного в прошлом году ЖК «Крымский квартал» пообещала заменить лифты за счет застройщика. Глава УК «СервисЛайн» Вячеслав Пономарев заявил изданию «МОЁ!», что после проверки лифты или отремонтируют, или заменят.

Жильцы дома рассказали телеграм-каналу Осторожно, новости», что лифты в их ЖК регулярно ломались и были признаны небезопасными. По данным издания, они были произведены иранской компанией FARMAN ARA GHARB.