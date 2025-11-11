Российских школьников накормили хлебом с личинками

Ученики средней школы №2, расположенной в Мильковском районе Камчатского края, обнаружили личинки и насекомых в хлебе из школьной столовой. Об этом говорится в пресс-релизе региональной прокуратуры.

Отмечается, что сотрудники ведомства организовали проверку качества питания после жалоб в социальных сетях. Приехав в среднюю школу, работники прокуратуры подтвердили наличие в хлебе личинок и насекомых.

«Аналогичные мероприятия проведены в школе №1, поскольку некачественный хлеб поступил и туда. Партия хлебобулочных изделий изъята. К проверке привлечены специалисты территориального подразделения Роспотребнадзора, по ее итогам будут приняты меры реагирования», — сообщили в прокуратуре.

Ранее стало известно, что 29 учеников младших классов в Карелии заразились острой кишечной инфекцией. По данным пресс-службы местного управления Роспотребнадзора, инцидент произошел второго октября в школе № 3 поселка Новая Вилга в Прионежском районе.

До этого пятиклассники массово отравились спортивным питанием в Екатеринбурге. Представители учебного заведения сначала отрицали факт отравления, однако позже эту информацию подтвердили в прокуратуре Свердловской области.

Следователи предположили, что отравившиеся в Екатеринбурге школьники могли «надышаться протеиновым порошком». Позже региональный новостной портал E1, со ссылкой на одного из учеников, сообщил, что в мужской раздевалке перед уроком физкультуры кто-то рассыпал протеиновый порошок, который взрослые спортсмены, в частности бодибилдеры, принимают для повышения активности и наращивания мышечной массы. По словам одного из учеников, детям сказали не заходить в раздевалку, но они не послушались и вскоре почувствовали себя плохо.

В свою очередь, телеграм-канал Shot, не указывая источников, сообщил, что всего таким образом отравились 14 детей.