Общество

Российских школьников накормили хлебом с личинками

2 минуты чтения 15:10

Ученики средней школы №2, расположенной в Мильковском районе Камчатского края, обнаружили личинки и насекомых в хлебе из школьной столовой. Об этом говорится в пресс-релизе региональной прокуратуры.

Отмечается, что сотрудники ведомства организовали проверку качества питания после жалоб в социальных сетях. Приехав в среднюю школу, работники прокуратуры подтвердили наличие в хлебе личинок и насекомых.

«Аналогичные мероприятия проведены в школе №1, поскольку некачественный хлеб поступил и туда. Партия хлебобулочных изделий изъята. К проверке привлечены специалисты территориального подразделения Роспотребнадзора, по ее итогам будут приняты меры реагирования», — сообщили в прокуратуре.

Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Мы переехали в Новую Зеландию и стали нищими
Тут невероятная природа, приятные люди, но мы отрезаны от остального мира, и все стоит безумных денег 
Общество14 минут чтения

Ранее стало известно, что 29 учеников младших классов в Карелии заразились острой кишечной инфекцией. По данным пресс-службы местного управления Роспотребнадзора, инцидент произошел второго октября в школе № 3 поселка Новая Вилга в Прионежском районе.

До этого пятиклассники массово отравились спортивным питанием в Екатеринбурге. Представители учебного заведения сначала отрицали факт отравления, однако позже эту информацию подтвердили в прокуратуре Свердловской области.

Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
По этому делу осудили троих мужчин. Они отсидели 18 лет, прежде чем их невиновность смогли доказать
Криминал11 минут чтения

Следователи предположили, что отравившиеся в Екатеринбурге школьники могли «надышаться протеиновым порошком». Позже региональный новостной портал E1, со ссылкой на одного из учеников, сообщил, что в мужской раздевалке перед уроком физкультуры кто-то рассыпал протеиновый порошок, который взрослые спортсмены, в частности бодибилдеры, принимают для повышения активности и наращивания мышечной массы. По словам одного из учеников, детям сказали не заходить в раздевалку, но они не послушались и вскоре почувствовали себя плохо.

В свою очередь, телеграм-канал Shot, не указывая источников, сообщил, что всего таким образом отравились 14 детей.

