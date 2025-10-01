EN
Пятиклассники массово отравились спортивным питанием в Екатеринбурге

2 минуты чтения 12:54

Следователи полагают, что отравившиеся в Екатеринбурге школьники могли «надышаться протеиновым порошком». Об этом начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил РБК,

«На месте работают сотрудники полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних, опрашивают педагогов и учеников», — добавил он.

Высокий лысый мужчина
Высокий лысый мужчина
11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника
Криминал12 минут чтения

Утром 1 октября СМИ сообщили о массовом отравлении пятиклассников в лицее № 159. Представители учебного заведения отрицали факт отравления, однако позже эту информацию подтвердили в прокуратуре Свердловской области.

«Во время подготовки к занятию по физической культуре в раздевалке спортивного зала 12 учащихся 5 класса почувствовали признаки недомогания, в том числе в виде затрудненного дыхания, пожаловались на свое состояние здоровья», — сообщили в ведомстве, добавив, что все почувствовавший себя плохо школьники были госпитализированы и их состояние вскоре улучшилось.

Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
Борьба со старением хайпит на Уолл-стрит
В эту сферу вкладывают миллиарды долларов и хотят довести продолжительность жизни до 100 лет и больше
Экономика6 минут чтения

Позже региональный новостной портал E1 со ссылкой на одного из учеников сообщил, что в мужской раздевалке перед уроком физкультуры кто-то рассыпал протеиновый порошок, который взрослые спортсмены, в частности, бодибилдеры принимают для увеличения активности и наращивания мышечной массы.

«Все из-за этого было как в дыму», — сказал собеседник издания. По его словам, детям велели не заходить в раздевалку, но они не послушались, зашли и вскоре почувствовали себя плохо.
В свою очередь, телеграм-канал Shot без указания источников сообщил, что число пострадавших детей увеличилось до 14. Издание также уточняет, что дети отравились предтренировочным комплексом Psychotic, который в публикации называется «сильнодействующим стимулятором», предназначенным для опытных спортсменов, которые занимаются силовым экстримом.

Горящие новости
