Двоих россиян обвинили в жестоком убийстве и трансляции процесса в сети

Омский областной суд начал рассматривать дело против 27-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью, которое он транслировал в телеграм-канале, сообщила пресс-служба судов региона.
По версии обвинения, в ночь на 14 ноября 2024 года трое мужчин употребляли алкоголь в помещении деревообрабатывающего цеха, и двое из них начали избивать третьего из-за возникшего между ними конфликта. Мужчину, которого сейчас начали судить, обвинили в том, что он снимал избиение на свой мобильный телефон и публиковал видео в телеграм-канале, а также нанес множество ударов ногами по голове и телу знакомого.
Следственный комитет уточнил, что дело против второго мужчины, обвиняемого в этом убийстве, выделено в отдельное производство, суд над ним еще не начался. Согласно материалам дела, он бил потерпевшего руками, ногами и острым предметом по голове, телу, рукам и ногам.
Мужчина, которого избили знакомые, был доставлен в больницу, однако через две недели умер, не выходя из комы.
Против обвиняемых было возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью и с демонстрацией в интернете. По этой статье им грозит от 8 до 20 лет колонии или пожизненное заключение. Также мать погибшего потребовала выплатить ей один миллион рублей компенсации морального вреда.
Ранее 10 ноября подмосковный СК сообщил об аресте мужчины, подозреваемом в убийстве восьмилетней падчерицы. По версии следствия, 30 лет назад он убил девочку из-за просьб покормить ее, все это время она считалась пропавшей без вести.