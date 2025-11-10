Двоих россиян обвинили в жестоком убийстве и трансляции процесса в сети

Омский областной суд начал рассматривать дело против 27-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью, которое он транслировал в телеграм-канале, сообщила пресс-служба судов региона.

По версии обвинения, в ночь на 14 ноября 2024 года трое мужчин употребляли алкоголь в помещении деревообрабатывающего цеха, и двое из них начали избивать третьего из-за возникшего между ними конфликта. Мужчину, которого сейчас начали судить, обвинили в том, что он снимал избиение на свой мобильный телефон и публиковал видео в телеграм-канале, а также нанес множество ударов ногами по голове и телу знакомого.

Следственный комитет уточнил, что дело против второго мужчины, обвиняемого в этом убийстве, выделено в отдельное производство, суд над ним еще не начался. Согласно материалам дела, он бил потерпевшего руками, ногами и острым предметом по голове, телу, рукам и ногам.

Мужчина, которого избили знакомые, был доставлен в больницу, однако через две недели умер, не выходя из комы.

Против обвиняемых было возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью и с демонстрацией в интернете. По этой статье им грозит от 8 до 20 лет колонии или пожизненное заключение. Также мать погибшего потребовала выплатить ей один миллион рублей компенсации морального вреда.

