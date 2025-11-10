EN
Криминал

Двоих россиян обвинили в жестоком убийстве и трансляции процесса в сети

18:10

Омский областной суд начал рассматривать дело против 27-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью, которое он транслировал в телеграм-канале, сообщила пресс-служба судов региона.

По версии обвинения, в ночь на 14 ноября 2024 года трое мужчин употребляли алкоголь в помещении деревообрабатывающего цеха, и двое из них начали избивать третьего из-за возникшего между ними конфликта. Мужчину, которого сейчас начали судить, обвинили в том, что он снимал избиение на свой мобильный телефон и публиковал видео в телеграм-канале, а также нанес множество ударов ногами по голове и телу знакомого.

Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
По этому делу осудили троих мужчин. Они отсидели 18 лет, прежде чем их невиновность смогли доказать
Криминал11 минут чтения

Следственный комитет уточнил, что дело против второго мужчины, обвиняемого в этом убийстве, выделено в отдельное производство, суд над ним еще не начался. Согласно материалам дела, он бил потерпевшего руками, ногами и острым предметом по голове, телу, рукам и ногам.

Мужчина, которого избили знакомые, был доставлен в больницу, однако через две недели умер, не выходя из комы.

«Ха-ха я убью снова»
«Ха-ха я убью снова»
Убийца восьмилетней девочки оставлял послания жителям города. Его нашли спустя 30 лет
Криминал10 минут чтения

Против обвиняемых было возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью и с демонстрацией в интернете. По этой статье им грозит от 8 до 20 лет колонии или пожизненное заключение. Также мать погибшего потребовала выплатить ей один миллион рублей компенсации морального вреда.

Ранее 10 ноября подмосковный СК сообщил об аресте мужчины, подозреваемом в убийстве восьмилетней падчерицы. По версии следствия, 30 лет назад он убил девочку из-за просьб покормить ее, все это время она считалась пропавшей без вести.

