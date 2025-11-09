EN
Общество

Россиян ограничат в числе банковских карт до конца года

2 минуты чтения 07:52 | Обновлено: 07:53

Государственная дума до конца 2025 года примет закон об ограничении количества банковских карт, допустимых для одного человека. Об этом РИА «Новости» сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, речь идет о 20 штук в целом и не более пяти карт в одном банке.

С предложением ограничить число банковских карт на человека еще в марте выступала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Таким образом она предлагала бороться с дропперами, которые помогают мошенникам в выводе и обналичивании денег.

Катастрофа «российской Ferrari»
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
Экономика24 минуты чтения

«Эти ограничения не затронут обычных граждан, потому что обычные граждане не открывают по сотне, даже по тысяче карт», — говорила она.

В августе в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко сообщили, что в рамках законопроекта о втором пакете мер по борьбе с кибермошенничеством планируется ограничить количество карт до десяти на одного человека. По оценке Центробанка, в конце прошлого года в дропперстве могли участвовать около 700 тысяч человек, а жертвами мошенников за 2024 год стали порядка 10 миллионов клиентов российских банков. Власти отмечали, что введение лимита упростит банкам мониторинг транзакций и ускорит выявление подозрительных операций.

В сентябре Центробанк поддержал эту инициативу, назвав это «достаточно важным фактором, который позволит в том числе бороться с дропперством». Теперь власти вновь вернулись к обсуждению первоначального лимита карт на человека в 20 штук.

Британского принца лишили титула из-за книги
Британского принца лишили титула из-за книги
В ней женщина обвинила его в секс-эксплуатации. В последний раз они якобы виделись во время оргии на «острове педофилов»
Мир21 минута чтения

Ранее стало известно, что россиян, открывших банковские карты в Казахстане дистанционно, начали вызывать на допросы в российские отделения полиции. По словам силовиков, в общей сложности у них есть интерес  «больше, чем к тысяче человек», писал телеграм-канал «Осторожно, новости».

Отмечалось, что некоторым россиянам сообщили о якобы возбужденном в Казахстане уголовном деле, однако официального подтверждения этой информации не было.

Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
