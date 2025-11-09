Россиян ограничат в числе банковских карт до конца года

Государственная дума до конца 2025 года примет закон об ограничении количества банковских карт, допустимых для одного человека. Об этом РИА «Новости» сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, речь идет о 20 штук в целом и не более пяти карт в одном банке.

С предложением ограничить число банковских карт на человека еще в марте выступала глава Банка России Эльвира Набиуллина. Таким образом она предлагала бороться с дропперами, которые помогают мошенникам в выводе и обналичивании денег.

«Эти ограничения не затронут обычных граждан, потому что обычные граждане не открывают по сотне, даже по тысяче карт», — говорила она.

В августе в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко сообщили, что в рамках законопроекта о втором пакете мер по борьбе с кибермошенничеством планируется ограничить количество карт до десяти на одного человека. По оценке Центробанка, в конце прошлого года в дропперстве могли участвовать около 700 тысяч человек, а жертвами мошенников за 2024 год стали порядка 10 миллионов клиентов российских банков. Власти отмечали, что введение лимита упростит банкам мониторинг транзакций и ускорит выявление подозрительных операций.

В сентябре Центробанк поддержал эту инициативу, назвав это «достаточно важным фактором, который позволит в том числе бороться с дропперством». Теперь власти вновь вернулись к обсуждению первоначального лимита карт на человека в 20 штук.

Ранее стало известно, что россиян, открывших банковские карты в Казахстане дистанционно, начали вызывать на допросы в российские отделения полиции. По словам силовиков, в общей сложности у них есть интерес «больше, чем к тысяче человек», писал телеграм-канал «Осторожно, новости».

Отмечалось, что некоторым россиянам сообщили о якобы возбужденном в Казахстане уголовном деле, однако официального подтверждения этой информации не было.