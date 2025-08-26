EN
Общество

Россиянам ограничат допустимое количество банковских карт

2 минуты чтения 15:11

Россиянам запретят иметь более десяти банковских карт единовременно. Такое ограничение прописано во втором пакете мер против кибермошенников, сообщили в аппарате зампреда правительства Дмитрия Григоренко.

По замыслу властей, введение лимита позволит эффективнее бороться с так называемыми дропперами — посредниками мошенников, чьи банковские карты используются для транзита и обналичивания похищенных денег. Число лиц, вовлеченных в дропперство, Центробанк в конце прошлого года оценивал в 700 тысяч человек. А их жертвами за 2024 год стали 10 миллионов клиентов российских банков. Кроме того, ограничение по количеству карт упростит банкам мониторинг транзакций и ускорит выявление подозрительных операций, говорится в сообщении правительства.

Этих подростков боится даже Google
Этих подростков боится даже Google
Молодые хакеры обходят системы безопасности крупнейших компаний мира. Они обнаружили там «серьезную брешь»
Интернет и мемы10 минут чтения

Всего во втором пакете мер содержится порядка двух десятков инициатив. Предлагается, в частности, дать россиянам возможность устанавливать самозапрет на звонки из-за границы, чтобы защитить себя от телефонных мошенников. Но даже если кто-то решит этой опцией не пользоваться, о звонке с иностранного номера будет понятно по специальной маркировке.

Власти намерены законодательно закрепить порядок восстановления доступа к аккаунту на «Госуслугах», если он был заблокирован из-за мошенников. Подтвердить личность можно будет несколькими способами: с помощью биометрии, банковского приложения, национального мессенджера или при обращении в МФЦ. На портале также планируют создать раздел, где будут собраны все согласия пользователя на обработку персональных данных — как данные, выданные онлайн, так и оформленные офлайн.

Как пишет ТАСС, отдельная группа инициатив связана с сотрудничеством банков и операторов связи. Предполагается, что через систему ГИС «Антифрод» они будут автоматически обмениваться информацией, чтобы быстрее реагировать на подозрительные транзакции. Если клиент потеряет деньги из-за бездействия оператора, возмещать ущерб придется оператору. В случаях, когда банк не отреагировал на предупреждения и допустил хищение, ответственность за компенсацию понесет финансовая организация.

ChatGPT оказался менее точен, чем обычные врачи
ChatGPT оказался менее точен, чем обычные врачи
Он выдавал пациентам страшные диагнозы и призывал делать дорогую диагностику там, где этого не требовалось
Общество9 минут чтения

Предусмотрено также введение уголовной ответственности за использование искусственного интеллекта в мошеннических схемах. Минимальное наказание в этом случае — штраф от 100 до 500 тысяч рублей, максимальное — лишение свободы сроком до шести лет.

В рамках первого пакета мер против кибермошенников россиянам дали возможность устанавливать самозапрет на онлайн-кредиты и оформление SIM-карт, предусмотрели опцию отказа от СМС-рассылок и массовых звонков и запретили использование иностранных мессенджеров в госструктурах, напомнили в аппарате зампреда правительства Дмитрия Григоренко.

