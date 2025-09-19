EN
Общество

СМИ: открывших удаленно банковские карты в Казахстане россиян стали вызывать на допросы

2 минуты чтения 10:54

Следователи стали рассылать повестки на допросы россиянам, которые ранее удаленно оформили банковские карты в Казахстане. Их просят прийти в российские отделения полиции, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости» без указания источника информации. 

Телеграм-канал предположил, что вызовы на допросы могут быть связаны с делами против казахстанских работников, которые незаконно оформляли россиянам индивидуальные идентификационные номера (ИИН). Весной этого года сообщалось, что для их оформления в некоторых случаях использовались поддельные документы. После того, как нарушения были обнаружены, такие ИИН удалили из национального реестра.

Как пишет «Осторожно, новости», силовики заявили вызванным на допросы россиянам, что у них есть интерес «больше, чем к тысяче человек». Некоторым россиянам рассказали о якобы возбужденном в Казахстане деле, однако, как отмечает телеграм-канал, официально об этом ничего неизвестно. Те, кого вызывали на допросы, отказались это комментировать.

«Осторожно, новости» пишет, что возможностью удаленно открыть банковскую карту в Казахстане россияне пользовались с 2023 года. В начале 2024 года Казахстан запретил оформлять ИИН дистанционно, но россияне начали пользоваться услугами «помощников», чтобы обойти запрет.

Из-за начатого в стране расследования россияне столкнулись с риском, что их казахстанские карты могут оказаться недействительными. Юристы объяснили, что при аннулировании ИИН россиянам может потребоваться личный визит в казахстанский банк, где они открывали счет.

Ранее россияне столкнулись с другими ограничениями, которые ввели банки Казахстана. Так, в начале года сообщалось, что карты нерезидентов будут действовать максимум один год. В конце января четыре банка вовсе приостановили выдачу новых карт нерезидентам, а весной власти задумались об ужесточении требований к нерезидентам при оформлении карт.

