Китай добился больших успехов в дедолларизации

Доля юаня в международных операциях Китая впервые превысила 50% и заметно обошла доллар, пишет газета «Известия». Рост расчетов во второй экономике мира ускоряет процесс дедолларизации, хотя Пекин избегает этого термина и делает ставку на формирование региональной финансовой системы, завязанной на национальную валюту.

Как напоминает издание, впервые курс на снижение зависимости от доллара был взят в 2009 году, когда Китай запустил пилотную схему расчетов в юанях после глобального кризиса 2008–2009 годов. Тогда Пекин опасался обесценивания американских активов из-за масштабной эмиссии Федеральной резервной системы. Если в начале 2010-х годов только около 10% внешней торговли Китая проходило в юанях, то к 2023 году показатель вырос до 30%. С учетом всех трансграничных операций — от инвестиций до облигаций — доля юаня сейчас достигает 53%.

4 ноября министр финансов России Антон Силуанов говорил, что почти все расчеты между Москвой и Пекином происходят в национальных валютах — 99,1% платежей совершаются в юанях и рублях. Он подчеркнул, что странам необходимо поддерживать устойчивость совместной финансовой инфраструктуры. Эксперты отмечают, что в торговле с несанкционными партнерами доля юаня остается заметно ниже.

Газета пишет, что несмотря на растущее использование китайской валюты, статистика международной системы SWIFT этого не отражает. Так, по ее данным, доля юаня в августе 2025 года составила лишь 2,93%. Это объясняется тем, что Пекин развивает собственную альтернативу SWIFT — систему межбанковских платежей CIPS. В середине 2025 года в ней участвовали более 1600 финансовых организаций из Азии и Европы, а объем расчетов за первое полугодие достиг 90 триллионов юаней, или 12,7 триллиона долларов. Через систему SWIFT за год проходит 150 триллионов долларов.