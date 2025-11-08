EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Китай добился больших успехов в дедолларизации

2 минуты чтения 21:09 8 ноября

Доля юаня в международных операциях Китая впервые превысила 50% и заметно обошла доллар, пишет газета «Известия». Рост расчетов во второй экономике мира ускоряет процесс дедолларизации, хотя Пекин избегает этого термина и делает ставку на формирование региональной финансовой системы, завязанной на национальную валюту.

Как напоминает издание, впервые курс на снижение зависимости от доллара был взят в 2009 году, когда Китай запустил пилотную схему расчетов в юанях после глобального кризиса 2008–2009 годов. Тогда Пекин опасался обесценивания американских активов из-за масштабной эмиссии Федеральной резервной системы. Если в начале 2010-х годов только около 10% внешней торговли Китая проходило в юанях, то к 2023 году показатель вырос до 30%. С учетом всех трансграничных операций — от инвестиций до облигаций — доля юаня сейчас достигает 53%.

Британского принца лишили титула из-за книги
Британского принца лишили титула из-за книги
В ней женщина обвинила его в секс-эксплуатации. В последний раз они якобы виделись во время оргии на «острове педофилов»
Мир21 минута чтения

4 ноября министр финансов России Антон Силуанов говорил, что почти все расчеты между Москвой и Пекином происходят в национальных валютах — 99,1% платежей совершаются в юанях и рублях. Он подчеркнул, что странам необходимо поддерживать устойчивость совместной финансовой инфраструктуры. Эксперты отмечают, что в торговле с несанкционными партнерами доля юаня остается заметно ниже.

Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
По этому делу осудили троих мужчин. Они отсидели 18 лет, прежде чем их невиновность смогли доказать
Криминал11 минут чтения

Газета пишет, что несмотря на растущее использование китайской валюты, статистика международной системы SWIFT этого не отражает. Так, по ее данным, доля юаня в августе 2025 года составила лишь 2,93%. Это объясняется тем, что Пекин развивает собственную альтернативу SWIFT — систему межбанковских платежей CIPS. В середине 2025 года в ней участвовали более 1600 финансовых организаций из Азии и Европы, а объем расчетов за первое полугодие достиг 90 триллионов юаней, или 12,7 триллиона долларов. Через систему SWIFT за год проходит 150 триллионов  долларов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Футляр от человека»
Криминал
«Футляр от человека»
В Москве два года находили мешки с трупами. Поймать серийного убийцу, у которого было около 30 жертв, помогли детские пеленки
00:01
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
Криминал
Трубочка для смузи помогла раскрыть старое убийство
По этому делу осудили троих мужчин. Они отсидели 18 лет, прежде чем их невиновность смогли доказать
00:01 8 ноября
Британского принца лишили титула из-за книги
Мир
Британского принца лишили титула из-за книги
В ней женщина обвинила его в секс-эксплуатации. В последний раз они якобы виделись во время оргии на «острове педофилов»
00:01 7 ноября
Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Мир
Она отказалась стать женой насильника — и поразила всю страну
Девушка нарушила вековую традицию «исправительных» браков, подверглась травле и изменила общество
00:01 6 ноября
Катастрофа «российской Ferrari»
Экономика
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
00:01 5 ноября
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Мир
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
00:01 4 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
США захотели заставить другие страны заменить собственные валюты долларом
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года