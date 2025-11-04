Россия и Китай отказались от доллара и евро в расчетах

Россия и Китай практически отказались от использования доллара и евро в расчетах друг с другом, рассказал министр финансов Антон Силуанов, пишет «Коммерсантъ».

Чиновник заявил, что 99,1% расчетов между Москвой и Пекином сегодня ведутся в рублях и юанях. Он отметил, что этот успех важно закрепить и продолжить развивать сотрудничество между двумя странами.

«Кровавый ректор» Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет Криминал 21 минута чтения

Ранее расчеты между двумя государствами велись в долларах и евро, а для их осуществления использовались западные банки. Теперь в России считают, что нужно отказаться от использования платежной инфраструктуры, которую в Москве называют недружественной. Также, как утверждает Силуанов, западные банки могли в любой момент остановить расчеты.

Журналисты Financial Times сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ввести поощрение других стран за использование доллара в качестве основной валюты. Эту меру Белый дом планирует применить, чтобы противостоять Китаю, который пытается ослабить глобальное влияние США.

Повышение глобальной долларизации в США планируют обеспечить также через стимулирование использования цифровых активов, обеспеченных долларом. В списке первых кандидатов страны с хронически нестабильными национальными валютами — Аргентина, Гана, Турция, Египет и Зимбабве. Первая уже отказалась от предложения Вашингтона, сославшись на нехватку валютных резервов.

Франция эвакуирует людей из-за изменения климата Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать Мир 11 минут чтения

После начала российского полномасштабного вторжения в Украину Владимир Путин заявил, что считает неизбежной дедолларизацию в России. При этом, как отмечал РБК, эта политика официально проводится в стране еще с 2018 года, но ее успехи оказались незаметными «невооруженным глазом». Так результаты работы по этому направлению охарактеризовал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Через два года Путин заявил, что Россия самостоятельно не занимается дедолларизацией и обвинил другие государства в лишении России доступа к расчетам в долларах.