Школьник спрыгнул с моста из-за мошенников

В Санкт-Петербурге 13-летний подросток спрыгнул в воды Финского залива с Яхтенного моста, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Упавшего школьника обнаружил один из рыбаков, он же сообщил полицейским о падении человека с моста. Прибывшие сотрудники МВД оказались представителями патрульно-постовой службы — для спасения ребенка им пришлось взять лодку одного из рыбаков местного яхт-клуба.

Подростка удалось оперативно затащить на борт, до прибытия врачей он отогревался в полицейской машине. Школьник успел рассказать полицейским, что спрыгнул с моста из-за мошенников. Они обманули его и ребенок испугался возможного наказания со стороны родителей.

В публикации Волк не приводятся подробностей об обмане мошенниками подростка. Официальный представитель МВД сообщила, что полиция проведет проверку по факту возможных противоправных действий, которые стали причиной поступка ребенка.

Ранее журналисты Newsweek со ссылкой на исследование компании Malwarebytes рассказали о двух самых уязвимых перед действиями мошенников поколениях — ими оказались зумеры и миллениалы. Результаты исследования поставили под сомнение тезис о том, что взросление в цифровую эпоху помогает эффективнее защищать себя от действий злоумышленников.

Мошенники стремятся взаимодействовать с зумерами и миллениалами, поскольку они проводят много времени в смартфонах и привыкли к общению с незнакомыми людьми в интернете. С ними проще установить контакт, войти в доверие, а затем попробовать обмануть, считают опрошенные журналистами эксперты.

Также у мошенников может быть больше возможностей для воздействия на представителей этих поколений, поскольку они чаще делятся своими фотографиями и имеют переписки, которые не хотели бы увидеть в публичном доступе. Однако ситуация может измениться — эксперты верят, что в будущем зумеры и миллениалы выработают скептицизм и начнут эффективнее уходить от атак мошенников.