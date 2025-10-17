EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Названы самые беззащитные перед мошенниками поколения

2 минуты чтения 19:39 | Обновлено: 19:40

Зумеры и миллениалы оказались самыми беззащитными перед действиями мошенников поколениями — из десяти их жертв семеро являются представителями этих возрастных групп, пишет Newsweek со ссылкой на исследование компании Malwarebytes.

Журналисты отмечают, что выводы исследователей ставят под сомнение тезис о том, что взросление в эпоху распространения цифровых технологий помогает эффективнее защищаться от мошенников. Использование ИИ и других методов убеждает таких людей расстаться со своими средствами.

Маньячка в искусственной шубе
Маньячка в искусственной шубе
Она заводила дружбу с пожилыми женщинами, а потом жестоко их убивала. За восемь лет ее жертвами стали 17 пенсионерок
Криминал19 минут чтения

Исследование проводилось с участием 1300 взрослых жителей США, в этой стране в 2024 году мошенники сумели получить доступ к 12,5 миллиарда долларов своих жертв. 58% респондентов-зумеров признались, что подвергались атакам мошенников, 28% рассказали, что стали их жертвой.

Эксперты рассказали журналистам, что зумеры и миллениалы становятся предпочтительными объектами для мошеннических атак, поскольку они проводят много времени в своих смартфонах. «Они часто делятся своими фотографиями и еще чаще — становятся жертвами утечек личной переписки, которую не хотели бы видеть в публичном доступе», — считает ведущий подкаста о финансах 9innings Кевин Томпсон.

Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Он был по уши в долгах, из-за чего жена хотела уйти. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось»
Криминал5 минут чтения

Представитель американской компании Huntress, которая создает платформу по кибербезопасности, Трумэн Кейн рассказал, что мошенники предпочитают атаковать зумеров, поскольку молодые люди привыкли к общению с незнакомыми людьми в интернете. Из-за этого с ними проще установить контакт и попытаться обмануть.

При этом Кейн считает, что в будущем зумеры и миллениалы выработают скептицизм и начнут эффективнее защищать себя от действий мошенников. Он отмечает, что однажды попавшийся на уловку мошенников человек становится более бдительным и с недоверием относится к попыткам манипулировать собой.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Криминал
Россиянин признался в убийстве жены и двух детей
Он был по уши в долгах, из-за чего жена хотела уйти. Мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, но «не получилось»
00:01
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Общество
Лейка для душа может скрывать миллионы опасных бактерий
Микобактериоз легких, пневмония и болезнь легионеров. Что с этим делать и как себя защитить?
00:01 16 октября
Маньячка в искусственной шубе
Криминал
Маньячка в искусственной шубе
Она заводила дружбу с пожилыми женщинами, а потом жестоко их убивала. За восемь лет ее жертвами стали 17 пенсионерок
00:01 15 октября
Бог по имени Кузя
Общество
Бог по имени Кузя
Он создал христианско-эзотерическую секту, получил от последователей сотни миллионов рублей, избивал их и хотел, чтобы все женщины были только его
00:01 14 октября
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Общество
Я переехала в Аргентину и получила гражданство
Я живу на большом ранчо в горах, хожу в туалет на улице и топлю печь, но мне очень нравится
00:01 13 октября
Человек в лифте
Криминал
Человек в лифте
Полиция 35 лет искала серийного насильника и убийцу. Все это время он был любящим мужем и «идеальным» соседом
17:00 12 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке