Названы самые беззащитные перед мошенниками поколения

Зумеры и миллениалы оказались самыми беззащитными перед действиями мошенников поколениями — из десяти их жертв семеро являются представителями этих возрастных групп, пишет Newsweek со ссылкой на исследование компании Malwarebytes.

Журналисты отмечают, что выводы исследователей ставят под сомнение тезис о том, что взросление в эпоху распространения цифровых технологий помогает эффективнее защищаться от мошенников. Использование ИИ и других методов убеждает таких людей расстаться со своими средствами.

Исследование проводилось с участием 1300 взрослых жителей США, в этой стране в 2024 году мошенники сумели получить доступ к 12,5 миллиарда долларов своих жертв. 58% респондентов-зумеров признались, что подвергались атакам мошенников, 28% рассказали, что стали их жертвой.

Эксперты рассказали журналистам, что зумеры и миллениалы становятся предпочтительными объектами для мошеннических атак, поскольку они проводят много времени в своих смартфонах. «Они часто делятся своими фотографиями и еще чаще — становятся жертвами утечек личной переписки, которую не хотели бы видеть в публичном доступе», — считает ведущий подкаста о финансах 9innings Кевин Томпсон.

Представитель американской компании Huntress, которая создает платформу по кибербезопасности, Трумэн Кейн рассказал, что мошенники предпочитают атаковать зумеров, поскольку молодые люди привыкли к общению с незнакомыми людьми в интернете. Из-за этого с ними проще установить контакт и попытаться обмануть.

При этом Кейн считает, что в будущем зумеры и миллениалы выработают скептицизм и начнут эффективнее защищать себя от действий мошенников. Он отмечает, что однажды попавшийся на уловку мошенников человек становится более бдительным и с недоверием относится к попыткам манипулировать собой.