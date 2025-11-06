EN
Криминал

Группа мужчин почти год грабила женщин и похищала их

2 минуты чтения 10:14

В Хабаровске выявили преступную группировку, члены которой почти год нападали на женщин, отбирали у них все деньги и ценные вещи, а затем похищали, чтобы они не обратились в полицию. Об этом сообщает прокуратура региона.

Всего в преступной группировке состояло шесть мужчин, которые действовали на территории Хабаровска и Хабаровского района. 

«Согласно распределенным ролям один из участников группы подыскивал и знакомился с женщинами, с которыми завязывал доверительные отношения. В дальнейшем под предлогом прогулки мужчина отвозил «жертв» в безлюдное место в районе села Ильинка, где в присутствии потерпевших инсценировал поиск наркотиков, оборудованных под тайник. В этом месте потенциальных жертв уже ожидали сообщники преступлений», — сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, мужчины нападали на женщин, обвиняя их в обороте наркотиков, и требовали передать им деньги. Для запугивания пострадавших члены ОПГ использовали нож, биту и макет гранаты. Опасаясь за свою жизнь, женщины отдавали им все свои ценные вещи и мобильные телефоны, с помощью которых преступники оформляли кредиты и обналичивали средства, рассказали в прокуратуре.

Однако на этом мужчины не останавливались. После нападения и ограбления они похищали пострадавших и удерживали их в съемной квартире, чтобы те не сбежали в полицию.

«С августа 2023 по май 2024 года жертвами организованной группы стали 13 граждан, общий размер причиненного им ущерба превысил 800 тысяч рублей. Одну из девушек подсудимый изнасиловал в счет оплаты недополученных в результате разбойного нападения денежных средств», — сообщили в прокуратуре.

В отношении него Хабаровский краевой суд вынес обвинительный приговор по статьям «разбой» (п. «а» ч. 4 ст. 162 УК), «похищение человека» (п. «а» ч. 3 ст. 126 УК), а также «изнасилование» (п. «а» ч. 2 ст. 131 УК). По решению суда следующие 14 лет он проведет в колонии строго режима. 

Главу ОПГ, в свою очередь, приговорили к 18 годам лишения свободы. Уголовное дело в отношении остальных четырех мужчин было приостановлено, так как они подписали контракт с Минобороны и отправились воевать с Украиной.

