Женщина позволяла партнеру насиловать свою дочь и показывала ей порно

Суд в индийском штате Керала приговорил местную жительницу, чье имя не называется, и ее партнера к 180 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима за изнасилование и сексуализированное насилие над 12-летней дочерью обвиняемой. Об этом сообщает Times of India.

По данным издания, фигурантов также приговорили к штрафам в почти 1,2 миллиона рупий (более 900 тысяч рублей). По словам прокурора, женщина жила в столице штата Керала Тхируванантхапураме вместе со своим мужем и дочерью. Там она познакомилась со вторым фигурантом дела, с которым вскоре сбежала из дома вместе с ребенком.

Пара жила в городах Палаккад и Малаппурам в том же штате в съемном жилье. С 2019 по 2021 год мужчина насиловал девочку, а женщина наблюдала за этим, заявили обвинители на заседании суда. Также женщина заставляла дочь смотреть, как она занималась сексом с партнером, показывала ей порнографические видео и давала пить пиво.

Помимо этого, женщина угрожала девочке, чтобы та ничего не рассказывала о происходящем. «Она сказала ребенку, что в его мозг вживлен чип с видеонаблюдением, и они узнают, если ребенок расскажет кому-нибудь о пережитом», — заявил прокурор.

О происходящем стало известно, когда мать девочки пожаловалась в полицию на своих родителей, обвинив их в том, что они не отдают документы. Полиция потребовала вернуть документы, а когда родители женщины пришли к ней домой и попросили увидеться с внучкой, они получили отказ. Соседи рассказали, что девочку, вероятно, не кормят и плохо с ней обращаются, после чего родители ее матери сами обратились к правоохранителям. Ребенка перевели в специальный центр, где она рассказала подробности случившегося.