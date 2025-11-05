Десятки россиян получили поражение глаз после киносеанса

Несколько десятков человек обратились с жалобой на ожог глаза после киносеанса в Абакане, пишут «Осторожно, новости», РИА «Новости» и региональное СМИ «Абакан 24». Информацию об инциденте подтвердили в региональном управлении Следственного комитета (СК).

Журналисты со ссылкой на региональный Минздрав и администрацию кинотеатра пишут о 32 пострадавших, 20 из которых дети. РИА «Новости» утверждает, что пострадали 33 человека, среди них 19 детей. Инцидент произошел из-за того, что сотрудник заведения не выключил бактерицидные лампы перед сеансом.

Сарай на отшибе Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем Криминал 21 минута чтения

Изначально РИА «Новости» утверждало, что в СК агентству предоставили информацию о 15 пострадавших, среди которых восемь детей. Однако в публикации СК в Telegram число пострадавших и обратившихся за медицинской помощью не упоминается. Позже агентство также со ссылкой на СК сообщило, что число пострадавших выросло до 33, среди них 19 детей.

Силовики возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК). По данным СК, инцидент произошел 3 ноября во время сеанса в кинотеатре, расположенном на улице Тараса Шевченко в Абакане. Журналисты сообщают, что его название — «Наутилус». Этот кинотеатр, согласно данным Google, действительно расположен по адресу: улица Тараса Шевченко, дом 74.

Моя мама покончила с собой у меня на глазах Мне было 7 лет. Я не смогла ее спасти и всю жизнь винила себя в ее смерти Общество 15 минут чтения

«Осторожно, новости» сообщают, что администрация кинотеатра начала внутреннюю проверку. В тексте СК также упоминается, что причиной инцидента могли стать включенные бактерицидные лампы, однако силовики пока не сообщали, кого они считают ответственным за получение зрителями травм.

В местном Минздраве «Абакану 24» рассказали, что пострадавшие обратились за помощью в республиканскую офтальмологическую больницу с жалобой на поражение сетчатки глаза. Врачи выписали лечение, серьезных последствий для здоровья пострадавших они не ожидают. СК пообещал провести собственные экспертизы, чтобы установить тяжесть вреда, нанесенного здоровью посетителей кинотеатра.