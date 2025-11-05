Экс-полицейского подозревают в убийстве подрабатывавшей таксисткой «Миссис Бурятия»

Следственный комитет сообщил о завершении расследования убийства финалистки конкурса красоты «Миссис Бурятия 2024» Сэсэг Буиновой, а также ее знакомого Станислава Норбоева и еще одного жителя республики. Обвиняемым по делу проходит бывший сотрудник МВД. После совершения преступлений он покончил с собой.
Сэсэг Буинова пропала весной 2024 года. Женщина подрабатывала в такси и в ночь на 12 апреля вместе с Норбоевым уехала на автомобиле Mitsubishi Outlander. Вскоре оба перестали выходить на связь. Машину без номеров позже нашли во дворе жилого дома. На кузове были обнаружены следы крови.
Почти год Буинову и Норбоева искали волонтеры и полиция. В итоге их тела нашли только 17 марта 2025 года. Они лежали в смотровой яме заброшенного гаражного бокса на окраине Улан-Удэ, присыпанные землей, мусором и стеклом.
По данным следствия, убийцей оказался бывший полицейский. В 2021 году он уволился из МВД, а после начала полномасштабной войны в Украине продал имущество и уехал с семьей в США, опасаясь мобилизации. Там, как пишет «Байкал Daily», у него возникли трудности с адаптацией и получением статуса беженца, а также финансовые проблемы. В итоге мужчина вернулся в Бурятию. На фоне стресса у него развились психические расстройства: раздвоение личности и мания преследования.
Как установили следователи, 11 апреля 2024 года мужчина увидел Буинову и Норбоева в машине и решил их ограбить. Он сел на заднее сиденье и, угрожая пистолетом, заставил их поехать в безлюдное место. Там он застрелил обоих и похитил личные вещи, а чуть позже увез тела и спрятал их в гаражной яме.
Позже, по данным СК, обвиняемый решил убить также знакомого, у которого брал автомобиль для перевозки тел. В ночь на 20 апреля он приехал к нему домой в поселок Сотниково, застрелил хозяина и поджег смежный с домом гараж. В момент поджога в доме оказались двое знакомых погибшего. Бывший силовик угрожал им оружием, но им удалось сбежать. После этого мужчина покончил с собой.
Когда на место прибыли спасатели, экс-полицейского нашли рядом с горящим строением с огнестрельным ранением головы. Мужчину доставили в больницу, где он скончался, не приходя в сознание.
Следствие считает, что мотивом преступлений были корыстные побуждения. У мужчины было большое количество долгов по кредитам. Уголовное дело направлено в суд.