Криминал

Экс-полицейского подозревают в убийстве подрабатывавшей таксисткой «Миссис Бурятия»

2 минуты чтения 15:39 | Обновлено: 15:58

Следственный комитет сообщил о завершении расследования убийства финалистки конкурса красоты «Миссис Бурятия 2024» Сэсэг Буиновой, а также ее знакомого Станислава Норбоева и еще одного жителя республики. Обвиняемым по делу проходит бывший сотрудник МВД. После совершения преступлений он покончил с собой.

Сэсэг Буинова пропала весной 2024 года. Женщина подрабатывала в такси и в ночь на 12 апреля вместе с Норбоевым уехала на автомобиле Mitsubishi Outlander. Вскоре оба перестали выходить на связь. Машину без номеров позже нашли во дворе жилого дома. На кузове были обнаружены следы крови.

Сарай на отшибе
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
Криминал21 минута чтения

Почти год Буинову и Норбоева искали волонтеры и полиция. В итоге их тела нашли только 17 марта 2025 года. Они лежали в смотровой яме заброшенного гаражного бокса на окраине Улан-Удэ, присыпанные землей, мусором и стеклом.

По данным следствия, убийцей оказался бывший полицейский. В 2021 году он уволился из МВД, а после начала полномасштабной войны в Украине продал имущество и уехал с семьей в США, опасаясь мобилизации. Там, как пишет «Байкал Daily», у него возникли трудности с адаптацией и получением статуса беженца, а также финансовые проблемы. В итоге мужчина вернулся в Бурятию. На фоне стресса у него развились психические расстройства: раздвоение личности и мания преследования.

Как установили следователи, 11 апреля 2024 года мужчина увидел Буинову и Норбоева в машине и решил их ограбить. Он сел на заднее сиденье и, угрожая пистолетом, заставил их поехать в безлюдное место. Там он застрелил обоих и похитил личные вещи, а чуть позже увез тела и спрятал их в гаражной яме.

«Кровавый ректор»
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
Криминал21 минута чтения

Позже, по данным СК, обвиняемый решил убить также знакомого, у которого брал автомобиль для перевозки тел. В ночь на 20 апреля он приехал к нему домой в поселок Сотниково, застрелил хозяина и поджег смежный с домом гараж. В момент поджога в доме оказались двое знакомых погибшего. Бывший силовик угрожал им оружием, но им удалось сбежать. После этого мужчина покончил с собой.

Когда на место прибыли спасатели, экс-полицейского нашли рядом с горящим строением с огнестрельным ранением головы. Мужчину доставили в больницу, где он скончался, не приходя в сознание.

Следствие считает, что мотивом преступлений были корыстные побуждения. У мужчины было большое количество долгов по кредитам. Уголовное дело направлено в суд.

