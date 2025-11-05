EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Мать до смерти избила годовалого сына из-за плача

2 минуты чтения 16:48

В Краснодаре 26-летняя жительница до смерти избила своего годовалого сына из-за плача. Ребенка истязал и сожитель женщины, однако дело в отношении него приостановили, так как он отправился воевать с Украиной. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным Следкома по Краснодарскому краю, инцидент произошел 27 августа в одной из квартир в Краснодаре. В тот день годовалый мальчик плакал и капризничал, что разозлило мать и ее сожителя. Тогда взрослые принялись по очереди избивать ребенка руками пока он не умер.

Согласно следственным и судебным документам, женщина вызвала скорую помощь лишь спустя сутки. Приехавшей на месте бригаде мать сообщила, что ребенок якобы упал и ударился головой о кровать. Она также утверждала, что в тот день находилась с сыном одна, без сожителя.

Сарай на отшибе
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
Криминал21 минута чтения

«В ходе следствия была установлена причастность женщины и ее сожителя к совершению преступления, а версия фигурантки была опровергнута собранными доказательствами», — рассказали в Следственном комитете.

Суд признал женщину виновной в убийстве малолетнего сына (п.п. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК). Ее приговорили к 10 годам и двум месяцем колонии общего режима. 

Второй обвиняемый, ее сожитель, подписал контракт с Минобороны и уехал на фронт. По этой причине дело в отношении него приостановили.

Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Мне было 7 лет. Я не смогла ее спасти и всю жизнь винила себя в ее смерти
Общество15 минут чтения

В сентябре стало известно об аресте жителя Краснодарского края, которого обвинили в убийстве своей трехлетней дочери. По данным следствия, ребенок проживал вместе с матерью, а отец жил отдельно. 

Согласно предварительной информации, 19 сентября обвиняемый забрал девочку и сообщил ее матери, что они поедут в Кавказский район. Отмечается, что в тот же день отец убил дочь. Чтобы скрыть преступление, мужчина сообщил матери девочки, что ребенка якобы похитили.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Катастрофа «российской Ferrari»
Экономика
Катастрофа «российской Ferrari»
Об этой машине говорил весь мир, но ее не смогли даже доделать и не продали ни одной. Теперь ее хотят возродить
00:01
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Мир
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
00:01 4 ноября
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Общество
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Мне было 7 лет. Я не смогла ее спасти и всю жизнь винила себя в ее смерти
00:01 3 ноября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Общество
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Смерть 13-летнего подростка считали самоубийством, пока родителям не прислали шокирующее видео
00:01 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября

Самое читаемое

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
Российские банки стали блокировать счета клиентов из-за переводов самим себе
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству