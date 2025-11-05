Мать до смерти избила годовалого сына из-за плача

В Краснодаре 26-летняя жительница до смерти избила своего годовалого сына из-за плача. Ребенка истязал и сожитель женщины, однако дело в отношении него приостановили, так как он отправился воевать с Украиной. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным Следкома по Краснодарскому краю, инцидент произошел 27 августа в одной из квартир в Краснодаре. В тот день годовалый мальчик плакал и капризничал, что разозлило мать и ее сожителя. Тогда взрослые принялись по очереди избивать ребенка руками пока он не умер.

Согласно следственным и судебным документам, женщина вызвала скорую помощь лишь спустя сутки. Приехавшей на месте бригаде мать сообщила, что ребенок якобы упал и ударился головой о кровать. Она также утверждала, что в тот день находилась с сыном одна, без сожителя.

«В ходе следствия была установлена причастность женщины и ее сожителя к совершению преступления, а версия фигурантки была опровергнута собранными доказательствами», — рассказали в Следственном комитете.

Суд признал женщину виновной в убийстве малолетнего сына (п.п. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК). Ее приговорили к 10 годам и двум месяцем колонии общего режима.

Второй обвиняемый, ее сожитель, подписал контракт с Минобороны и уехал на фронт. По этой причине дело в отношении него приостановили.

В сентябре стало известно об аресте жителя Краснодарского края, которого обвинили в убийстве своей трехлетней дочери. По данным следствия, ребенок проживал вместе с матерью, а отец жил отдельно.

Согласно предварительной информации, 19 сентября обвиняемый забрал девочку и сообщил ее матери, что они поедут в Кавказский район. Отмечается, что в тот же день отец убил дочь. Чтобы скрыть преступление, мужчина сообщил матери девочки, что ребенка якобы похитили.