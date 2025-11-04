EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Новости

Производство летающих автомобилей запустили в Китае

2 минуты чтения 10:59

Тестовое производство автомобилей с летающим модулем Land Aircraft Carrier (LAC) запустила китайская компания XPeng Aridge (ранее AeroHT). Об этом сообщило местное агентство Xinhua.

«Электрический летательный аппарат вертикального взлета и посадки предлагает как автоматический, так и ручной режим полета. Его автоматический режим позволяет осуществлять интеллектуальное планирование маршрута, а также взлет и посадку в одно касание», — говорится в сообщении.

Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Мне было 7 лет. Я не смогла ее спасти и всю жизнь винила себя в ее смерти
Общество15 минут чтения

По данным агентства, на начальном этапе предполагается выпустить тестовую партию в пять тысяч автомобилей. При этом в компании отметили, что завод по выпуску этих машин, построенный в районе Хуанпу города Гуанчжоу — административного центра провинции Гуандун — рассчитан на выпуск 10 тысяч летающих автомобильных модулей ежегодно. Начать массовый выпуск LAC и выпустить их в продажу планируется уже в 2026 году.

XPeng представила LAC в сентябре прошлого года. Он представляет собой обычный автомобиль на трех осях, к крыше которого крепится летающий модуль — большой квадрокоптер. Заявленная цена автомобиля — 280 тысяч долларов. В компании еще в прошлом году сообщали, что уже получили заказы на три тысячи штук.

Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
Мир11 минут чтения

В сентябре 2025 года стало известно об аварии с участием двух летающих автомобилей в Китае. Как сообщалось, в городе Чанчунь во время репетиции авиашоу столкнулись два электрических летательных аппаратах вертикального взлета и посадки (eVTOL), также произведенных компанией Xpeng.

Столкновение произошло во время отработки сложных маневров в плотном строю. В результате один из аппаратов получил повреждения корпуса и загорелся после вынужденной посадки. Также сообщалось, что пострадал один из пилотов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Мир
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
00:01
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Общество
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Мне было 7 лет. Я не смогла ее спасти и всю жизнь винила себя в ее смерти
00:01 3 ноября
Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось, узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00 2 ноября
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Общество
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Смерть 13-летнего подростка считали самоубийством, пока родителям не прислали шокирующее видео
00:01 2 ноября
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Первая ядерная катастрофа СССР
Общество
Первая ядерная катастрофа СССР
Она была за 30 лет до Чернобыля, но ее скрывали десятилетиями. На ликвидацию посылали школьников, а последствия сказываются до сих пор
00:01 31 октября

Самое читаемое

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ узнали о планах Путина править полвека и передать власть по наследству
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле