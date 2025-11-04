Производство летающих автомобилей запустили в Китае

Тестовое производство автомобилей с летающим модулем Land Aircraft Carrier (LAC) запустила китайская компания XPeng Aridge (ранее AeroHT). Об этом сообщило местное агентство Xinhua.

«Электрический летательный аппарат вертикального взлета и посадки предлагает как автоматический, так и ручной режим полета. Его автоматический режим позволяет осуществлять интеллектуальное планирование маршрута, а также взлет и посадку в одно касание», — говорится в сообщении.

По данным агентства, на начальном этапе предполагается выпустить тестовую партию в пять тысяч автомобилей. При этом в компании отметили, что завод по выпуску этих машин, построенный в районе Хуанпу города Гуанчжоу — административного центра провинции Гуандун — рассчитан на выпуск 10 тысяч летающих автомобильных модулей ежегодно. Начать массовый выпуск LAC и выпустить их в продажу планируется уже в 2026 году.

XPeng представила LAC в сентябре прошлого года. Он представляет собой обычный автомобиль на трех осях, к крыше которого крепится летающий модуль — большой квадрокоптер. Заявленная цена автомобиля — 280 тысяч долларов. В компании еще в прошлом году сообщали, что уже получили заказы на три тысячи штук.

В сентябре 2025 года стало известно об аварии с участием двух летающих автомобилей в Китае. Как сообщалось, в городе Чанчунь во время репетиции авиашоу столкнулись два электрических летательных аппаратах вертикального взлета и посадки (eVTOL), также произведенных компанией Xpeng.

Столкновение произошло во время отработки сложных маневров в плотном строю. В результате один из аппаратов получил повреждения корпуса и загорелся после вынужденной посадки. Также сообщалось, что пострадал один из пилотов.