Экономика

Названы российские регионы со средней зарплатой больше 100 тысяч рублей

2 минуты чтения

Число российских регионов, где средняя зарплата жителей превышает 100 тысяч рублей, достигло 12. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Так, лидером по среднему заработку населения является Чукотка со средней зарплатой в 193 тысячи рублей. На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ, жители которого в среднем зарабатывают 173 тысячи рублей в месяц, а на третьем — Москва, где средняя зарплата составляет 161 тысячу рублей.

Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Франция эвакуирует людей из-за изменения климата
Под угрозой целый архипелаг на севере Америки. Но местные жители отказываются переезжать
Мир11 минут чтения

Также рубеж в 100 тысяч рублей преодолели средние зарплаты в Магаданской области (152,5 тысячи рублей), Камчатском крае (142,8 тысячи рублей), Сахалинской области (136,7 тысячи рублей), Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах (131,5 тысячи и 120 тысяч рублей соответственно), Якутии (119,3 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (109,9 тысячи рублей), Мурманской области (109,1 тысячи рублей) и Московской области (108,6 тысячи рублей).

При этом, согласно официальным данным, средняя зарплата по России к концу лета 2025 года составила 92,9 тысячи рублей против 82,2 тысячи годом ранее.

Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Моя мама покончила с собой у меня на глазах
Мне было 7 лет. Я не смогла ее спасти и всю жизнь винила себя в ее смерти
Общество15 минут чтения

В сентябре советник главы Банка России Кирилл Тремасов сообщил, что в текущем году рост средней средней зарплаты в России составляет около 15%. При этом, согласно прогнозам регулятора, по итогам года инфляция может составить 7-8%, тогда как ее среднегодовой показатель окажется на уровне 9,1–9,8%.

В сентябре стало известно, что подавляющее большинство россиян готовы немедленно сменить работу ради прибавки к зарплате. Так, в ходе опроса, проведенного компанией Specter Consulting Group, о готовности «завтра» сменить работу на ту, где предлагают зарплату на 20% больше, заявили 73% респондентов.

