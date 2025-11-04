Названы российские регионы со средней зарплатой больше 100 тысяч рублей

Число российских регионов, где средняя зарплата жителей превышает 100 тысяч рублей, достигло 12. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Так, лидером по среднему заработку населения является Чукотка со средней зарплатой в 193 тысячи рублей. На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ, жители которого в среднем зарабатывают 173 тысячи рублей в месяц, а на третьем — Москва, где средняя зарплата составляет 161 тысячу рублей.

Также рубеж в 100 тысяч рублей преодолели средние зарплаты в Магаданской области (152,5 тысячи рублей), Камчатском крае (142,8 тысячи рублей), Сахалинской области (136,7 тысячи рублей), Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах (131,5 тысячи и 120 тысяч рублей соответственно), Якутии (119,3 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (109,9 тысячи рублей), Мурманской области (109,1 тысячи рублей) и Московской области (108,6 тысячи рублей).

При этом, согласно официальным данным, средняя зарплата по России к концу лета 2025 года составила 92,9 тысячи рублей против 82,2 тысячи годом ранее.

В сентябре советник главы Банка России Кирилл Тремасов сообщил, что в текущем году рост средней средней зарплаты в России составляет около 15%. При этом, согласно прогнозам регулятора, по итогам года инфляция может составить 7-8%, тогда как ее среднегодовой показатель окажется на уровне 9,1–9,8%.

В сентябре стало известно, что подавляющее большинство россиян готовы немедленно сменить работу ради прибавки к зарплате. Так, в ходе опроса, проведенного компанией Specter Consulting Group, о готовности «завтра» сменить работу на ту, где предлагают зарплату на 20% больше, заявили 73% респондентов.