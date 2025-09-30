Россияне назвали причину для немедленной смены работы

Большинство россиян готовы немедленно сменить работу, если им предложат прибавку в 20% от текущей зарплаты. Об этом говорят результаты опроса, проведенного компанией Specter Consulting Group (SCG), которые публикует РИА «Новости».

Так, о готовности «завтра» сменить работу на ту, где предлагают зарплату на 20% больше нынешней, заявили 73% опрошенных. «Каждый третий готов пожертвовать гибкостью ради высокой оплаты труда, однако половина работников все же предпочла бы удаленный или гибридный формат», — добавили в SCG.

Я переехала в Китай и счастлива Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле Общество 7 минут чтения

В то же время там также отметили, что, кроме размера оплаты труда, россияне при выборе работы все чаще обращают внимание на «атмосферу в коллективе, карьерные перспективы и честность руководства». При этом 59% респондентов заявили, что для них важно, чтобы миссия компании соответствовала их личным ценностям.

В ходе опроса россияне также рассказали о «красных флагах», достаточных, чтобы отказаться от предложенной вакансии при поиске новой работы. Так, для 73% респондентов таким «красным флагом» являются задержки зарплаты, для 68% — неоплачиваемый или чрезмерно длительный испытательный срок.

Высокий лысый мужчина 11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника Криминал 12 минут чтения

Еще 56% респондентов не согласятся пойти работать туда, где отказываются официально оформить трудоустройство, 53% опрошенных заявили, что откажутся от вакансии с негибким графиком, а 46% не готовы работать в компании с высокой текучкой кадров.

Участники опроса также поделились собственной оценкой удовлетворенности на текущей работе. Так, в среднем опрошенные россияне оценили ее на 3,7 балла из 5 возможных.