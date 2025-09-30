EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россияне назвали причину для немедленной смены работы

2 минуты чтения 11:03

Большинство россиян готовы немедленно сменить работу, если им предложат прибавку в 20% от текущей зарплаты. Об этом говорят результаты опроса, проведенного компанией Specter Consulting Group (SCG), которые публикует РИА «Новости». 

Так, о готовности «завтра» сменить работу на ту, где предлагают зарплату на 20% больше нынешней, заявили 73% опрошенных. «Каждый третий готов пожертвовать гибкостью ради высокой оплаты труда, однако половина работников все же предпочла бы удаленный или гибридный формат», — добавили в SCG.

Я переехала в Китай и счастлива
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
Общество7 минут чтения

В то же время там также отметили, что, кроме размера оплаты труда, россияне при выборе работы все чаще обращают внимание на «атмосферу в коллективе, карьерные перспективы и честность руководства». При этом 59% респондентов заявили, что для них важно, чтобы миссия компании соответствовала их личным ценностям.

В ходе опроса россияне также рассказали о «красных флагах», достаточных, чтобы отказаться от предложенной вакансии при поиске новой работы. Так, для 73% респондентов таким «красным флагом» являются задержки зарплаты, для 68% — неоплачиваемый или чрезмерно длительный испытательный срок. 

Высокий лысый мужчина
Высокий лысый мужчина
11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника
Криминал12 минут чтения

Еще 56% респондентов не согласятся пойти работать туда, где отказываются официально оформить трудоустройство, 53% опрошенных заявили, что откажутся от вакансии с негибким графиком, а 46% не готовы работать в компании с высокой текучкой кадров.

Участники опроса также поделились собственной оценкой удовлетворенности на текущей работе. Так, в среднем опрошенные россияне оценили ее на 3,7 балла из 5 возможных.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Высокий лысый мужчина
Криминал
Высокий лысый мужчина
11 лет назад в Нижнем Новгороде убили студентку. Следователи проверили более 11 тысяч человек, но так и не нашли преступника
01:03
Я переехала в Китай и счастлива
Общество
Я переехала в Китай и счастлива
Здесь лучше, чем в Москве: доставка работает идеально, а продукты и аренда обходятся дешевле
00:01 29 сентября
Секрет пассажира
Криминал
Секрет пассажира
Странная авария запустила расследование. Полиция подозревала обычное мошенничество, но история оказалась намного мрачнее
17:00 28 сентября
В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
Криминал
В машине певца нашли тело девочки-подростка — теперь его песни выглядят подозрительно
Фанаты проводят собственное «расследование» и нашли в его клипах зловещие «улики»
00:01 28 сентября
Человек с черным пакетом
Криминал
Человек с черным пакетом
История Анатолия Оноприенко — маньяка, который сам не понимал, почему убил полсотни человек
00:01 27 сентября
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Мир
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Там не было камер и связи, а найти улики почти невозможно. Что с ним произошло?
00:01 26 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram