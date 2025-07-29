Банки массово блокируют счета россиян из-за нового закона

Россияне массово жалуются на блокировку своих счетов банками. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на данные портала «Банки.ру», где клиенты кредитных организаций оставляют свои жалобы. В свою очередь, в банках происходящее объясняют вступившими в силу нормами закона о борьбе с «дропперством».

Так, клиенты российских банков и платежных систем, таких как ВТБ, «Газпромбанк», «МТС Деньги» и других, рассказали, что столкнулись с блокировкой счетов и заморозкой средств на них из-за самых обычных операций, таких как перевод денег родственнику или оплата покупки в магазине по куар-коду.

При этом вернуть себе контроль над счетом и средствами на нем зачастую становится непростой задачей. Так, пострадавшие клиенты российских банков рассказывают, что на разморозку средств уходит от одного до нескольких месяцев.

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В Росфинмониторинге прокомментировали происходящее, отметив, что вступивший в силу закон не предполагает массового применения приостановок и отказов в проведении операций.

В свою очередь, в Центральном банке России заявили, что блокировками часто называют ограничения дистанционного банковского обслуживания и отказы в проведении операции из-за подозрений, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма. «Меры, которые применяют банки, связаны с их активной работой по противодействию операциям подставных физических лиц — дропперов — и другим схемам, которые используются теневым бизнесом», — пояснили в пресс-службе регулятора.

Долгое ожидание разблокировки счетов связано с большим количеством таких случаев, что приводит к тому, что службы безопасности банков не справляются, считает руководитель ИБ-направления «Телеком биржи» Александр Блезнеков. Он отметил, что банки обязаны подробно изучить операции, связанные с блокировкой, и запросить документы о происхождении средств. Многоуровневые проверки также влияют на длительность удержания средств, добавил он.

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Минувшей весной власти приняли целый ряд поправок в законодательство, направленных на борьбу с мошенничеством и отмыванием средств. Так, была введена уголовная ответственность за передачу своего банковского счета мошенникам, а банки обязали отслеживать и блокировать подозрительные транзакции.