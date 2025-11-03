Трамп прокомментировал возможную передачу Tomahawk Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает одобрение передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на комментарий политика журналистам.

Также Трамп рассказал, что у него «нет последней капли», после которой станет понятно, что Владимир Путин на самом деле не готов закончить войну. «Обеим (сторонам конфликта — прим. «Холода») приходится тяжело. Иногда нужно дать борьбе дойти до конца», — отметил политик.

Ранее CNN со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщал, что Пентагон одобрил передачу Tomahawk Киеву. В заключении ведомства отмечалось, что это действие не окажет негативного влияния на собственные военные запасы США.

По данным журналистов, решение было принято незадолго до встречи Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме, которая состоялась 17 октября. Положительное заключение Пентагона обрадовало европейских партнеров Вашингтона, однако теперь они видят все меньше причин для отказа в поставках.

Финальное решение о передаче Tomahawk остается за Трампом, пишет CNN. В середине октября президент США отказался дать согласие на это даже после того, как говорил о том, что его страна может поддержать наступление Украины с помощью этих ракет и одновременно использовать их в качестве средства давления на Путина.

При этом американские чиновники все еще пытаются понять, как ВСУ смогут использовать Tomahawk. Обычно эти ракеты запускаются с кораблей или подводных лодок, но флот Украины значительно ослаблен в ходе боевых действий против России, отмечается в материале. По данным журналистов, военные США уже приступили к разработке наземных пусковых установок, которые также могут быть переданы Украине.