Трамп прокомментировал возможную передачу Tomahawk Украине

2 минуты чтения 07:26 | Обновлено: 09:33

Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает одобрение передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на комментарий политика журналистам.

Также Трамп рассказал, что у него «нет последней капли», после которой станет понятно, что Владимир Путин на самом деле не готов закончить войну. «Обеим (сторонам конфликта — прим. «Холода») приходится тяжело. Иногда нужно дать борьбе дойти до конца», — отметил политик.

Ранее CNN со ссылкой на американских и европейских чиновников сообщал, что Пентагон одобрил передачу Tomahawk Киеву. В заключении ведомства отмечалось, что это действие не окажет негативного влияния на собственные военные запасы США.

По данным журналистов, решение было принято незадолго до встречи Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме, которая состоялась 17 октября. Положительное заключение Пентагона обрадовало европейских партнеров Вашингтона, однако теперь они видят все меньше причин для отказа в поставках.

Финальное решение о передаче Tomahawk остается за Трампом, пишет CNN. В середине октября президент США отказался дать согласие на это даже после того, как говорил о том, что его страна может поддержать наступление Украины с помощью этих ракет и одновременно использовать их в качестве средства давления на Путина.

При этом американские чиновники все еще пытаются понять, как ВСУ смогут использовать Tomahawk. Обычно эти ракеты запускаются с кораблей или подводных лодок, но флот Украины значительно ослаблен в ходе боевых действий против России, отмечается в материале. По данным журналистов, военные США уже приступили к разработке наземных пусковых установок, которые также могут быть переданы Украине.

