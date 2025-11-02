Медбрата обвинили в изнасиловании 17-летней пациентки психиатрической клиники

В США 35-летнему Майклу Кабаналану предъявили обвинения в изнасиловании и «других сексуализированных преступлениях» 17-летней пациентки психиатрической больницы Шеппард Пратт в округе Балтимор. Об этом сообщает CBS News. По данным таблоида Mirror, мужчина работал в этой больнице медбратом.

Согласно обвинительным документам, он познакомился с пациенткой, чье имя не называется, в начале сентября этого года. Мужчина взял у нее номер телефона и попросил дать ему аккаунт девушки в инстаграме.

По данным с камер видеонаблюдения, пока девушка находилась в больнице, Кабаналан регулярно заходил в ее палату, где не были установлены камеры. Сотрудники больницы рассказали, что медбрат заходил в палату около восьми раз за один вечер.

Там, по версии полиции, медбрат «вступал с несовершеннолетней в неподобающие сексуализированные отношения». Полицейские также заявили, что девушка страдала интеллектуальными нарушениями, из-за которых она не могла дать осознанное согласие.

Вскоре пострадавшую выписали из больницы, однако медбрат, предположительно, приехал к ней домой и отвез девушку к себе в квартиру, где дважды совершил над ней сексуализированное насилие.

О случившемся стало известно после того, как мать подростка обнаружила, что ее дочь ушла из дома, с помощью приложения для отслеживания. Женщина стала расспрашивать дочь о том, где она была, и в ходе беседы та рассказала об изнасиловании и сексуализированном насилии.

Мать подростка обратилась в Службу защиты детей, которая передала информацию в полицию и в больницу Шеппард Пратт. Кабаналан был арестован 21 октября и заключен под стражу. В больнице заявили, что в учреждении безопасность и благополучие ее подопечных являются «главным приоритетом». Там добавили, что медбрата уволили, а сама больница сотрудничает с различными ведомствами, чтобы помочь расследованию.