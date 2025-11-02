EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Медбрата обвинили в изнасиловании 17-летней пациентки психиатрической клиники

2 минуты чтения 11:35

В США 35-летнему Майклу Кабаналану предъявили обвинения в изнасиловании и «других сексуализированных преступлениях» 17-летней пациентки психиатрической больницы Шеппард Пратт в округе Балтимор. Об этом сообщает CBS News. По данным таблоида Mirror, мужчина работал в этой больнице медбратом.

Согласно обвинительным документам, он познакомился с пациенткой, чье имя не называется, в начале сентября этого года. Мужчина взял у нее номер телефона и попросил дать ему аккаунт девушки в инстаграме.

Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Смерть 13-летнего подростка считали самоубийством, пока родителям не прислали шокирующее видео
Общество15 минут чтения

По данным с камер видеонаблюдения, пока девушка находилась в больнице, Кабаналан регулярно заходил в ее палату, где не были установлены камеры. Сотрудники больницы рассказали, что медбрат заходил в палату около восьми раз за один вечер.

Там, по версии полиции, медбрат «вступал с несовершеннолетней в неподобающие сексуализированные отношения». Полицейские также заявили, что девушка страдала интеллектуальными нарушениями, из-за которых она не могла дать осознанное согласие.

Вскоре пострадавшую выписали из больницы, однако медбрат, предположительно, приехал к ней домой и отвез девушку к себе в квартиру, где дважды совершил над ней сексуализированное насилие.

«Кровавый ректор»
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
Криминал21 минута чтения

О случившемся стало известно после того, как мать подростка обнаружила, что ее дочь ушла из дома, с помощью приложения для отслеживания. Женщина стала расспрашивать дочь о том, где она была, и в ходе беседы та рассказала об изнасиловании и сексуализированном насилии.

Мать подростка обратилась в Службу защиты детей, которая передала информацию в полицию и в больницу Шеппард Пратт. Кабаналан был арестован 21 октября и заключен под стражу. В больнице заявили, что в учреждении безопасность и благополучие ее подопечных являются «главным приоритетом». Там добавили, что медбрата уволили, а сама больница сотрудничает с различными ведомствами, чтобы помочь расследованию.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Сарай на отшибе
Криминал
Сарай на отшибе
Молодые девушки пропадали одна за другой. Что с ними случилось,  узнали только 10 лет спустя, обнаружив подвал под старым сараем
17:00
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Общество
Интернет-группировка заставила детей калечить и убивать себя
Смерть 13-летнего подростка считали самоубийством, пока родителям не прислали шокирующее видео
00:01
«Кровавый ректор»
Криминал
«Кровавый ректор»
Девушки уходили подавать документы в вуз и пропадали одна за другой. Убийцу нашли лишь спустя 25 лет
00:01 1 ноября
Первая ядерная катастрофа СССР
Общество
Первая ядерная катастрофа СССР
Она была за 30 лет до Чернобыля, но ее скрывали десятилетиями. На ликвидацию посылали школьников, а последствия сказываются до сих пор
00:01 31 октября
Из рук в руки
Криминал
Из рук в руки
Убийца два года находил жертв по газетным объявлениям. Его задержали во время очередной сделки
00:01 30 октября
Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Общество
Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Власти использовали армию и танки против мирного протеста. Погибли десятки человек, но это скрывали 27 лет
00:01 29 октября

Самое читаемое

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
В Сбере назвали курс доллара к концу года
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой