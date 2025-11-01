EN
Криминал

Мужчина насиловал девочек и отправлял видеозаписи другим педофилам

2 минуты чтения 10:18

Жителя Ливерпуля, 40-летнего Дэниела Вулфа, приговорили к пожизненному заключению после того, как он снял на видео изнасилование двух девочек и отправил записи другим пользователям в интернете, похваставшись, что он совершает «худшие сексуализированные преступления, которые только можно себе представить». Об этом сообщает местная газета The Liverpool Echo.

По ее данным, Вулф признал себя виновным в десятках преступлений, включая 28 эпизодов изнасилования. Мужчину арестовали в декабре прошлого года после того, как он рассказал полицейскому под прикрытием на форуме Reddit, что его интересуют дети от трех лет и старше, но «девочки от восьми до четырнадцати лет вызывают особый интерес».

Полиция обнаружила в устройства Вулфа изображения и видео сексуализированного насилия над детьми. Также следователи обнаружили переписку британца с неизвестными мужчиной и женщиной в телеграме, в которой они обсуждали возможность встречи для совместного насилия над ребенком.

«Смотрите, мы планируем одно из самых страшных сексуализированных преступлений, какие только можно себе представить, и как нас это возбуждает», — написал в ней Вулф. В итоге встреча не состоялась.

По данным суда, Вулф сделал «несколько тысяч фотографий» своих жертв и интересовался экстремальной порнографией с участием животных. Суд также установил, что британец изнасиловал одну из девочек более 20 раз. На заседании обвинитель Фрэнсис Уиллмотт заявила, что старшая девочка была «тихой, замкнутой и отказывалась говорить о подсудимом». По ее словам, Вулф угрожал «сбрить ей кожу или волосы». 

The Liverpool Echo отмечает, что у Вулфа не было других судимостей, но в 2012 году он получил предупреждение за создание непристойного изображения ребенка. Адвокат британца Оливер Сэддингтон заявил, что его клиент раскаялся и принял меры для исправления своих действий, которые он «давно считал нездоровым поведением».

«Вы — человек, который для внешнего мира был тихим, спокойным, может быть, даже скучным, но на самом деле оказался жестоким, непреклонным, неоднократно совершавшим насилие над детьми и получавшим от этого удовольствие», — заявил судья Саймон Медланд при вынесении приговора. 

Он добавил, что рассматриваемое им дело было «самым серьезным делом такого рода», с которым он сталкивался, и что последствия для жертв насилия будут «глубокими и пожизненными».

