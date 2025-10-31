EN
Криминал

Мужчина обезглавил собственную мать из-за регулярных ссор

2 минуты чтения 11:04

В Екатеринбурге местные силовики задержали мужчину по обвинению в убийстве собственной матери. Обезглавленный труп женщины нашли в одном из городских лесопарков накануне. Об этом без указания источников сообщает близкий к силовикам телеграм-канал Baza. Позже эту информацию местному изданию URA.ру подтвердил глава пресс-службы свердловского МВД Валерий Горелых.

Как сообщается, мужчину, чье имя не называется, задержали возле собственного дома. На допросе он сознался в содеянном. Мотивом убийства оказались частые бытовые ссоры, которые вспыхивали между жившими вместе матерью и сыном.

Из рук в руки
Из рук в руки
Убийца два года находил жертв по газетным объявлениям. Его задержали во время очередной сделки
Криминал21 минута чтения

В итоге 20 октября мужчина заманил мать в лес, наврав ей, что ведет показывать квартиру, которую арендовал для себя. Спустя 10 дней тело женщины обнаружил случайный прохожий. По данным полиции, труп был полностью обнажен — осталось только кольцо на пальце.

Позже задержанный, как пишет Baza, показал силовикам место, где спрятал в пакете голову и одежду убитой. Оно оказалось всего в нескольких сотнях метров от места убийства. Он также пояснил, что отрезать голову убитой матери ему не составило труда, так он раньше занимался забоем скота и «привык к этому».

Первая ядерная катастрофа СССР
Первая ядерная катастрофа СССР
Она была за 30 лет до Чернобыля, но ее скрывали десятилетиями. На ликвидацию посылали школьников, а последствия сказываются до сих пор
Общество16 минут чтения

В феврале стало известно об убийстве пожилой женщины собственным сыном в городе Черепаново Новосибирской области. Как сообщалось, 36-летний мужчина жил со своей 73-летней матерью, страдавшей неким «заболеванием», связанным с ее возрастом.

По данным прокуратуры, 4 февраля сын убил мать, нанеся ей несколько ударов по голове молотком. Позже он объяснил свой поступок тем, что «устал за ней ухаживать» и решил «избавить ее от страданий».

