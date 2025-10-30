Влажные салфетки и туалетная бумага оказались большой проблемой для Подмосковья

Жителей Московской области обвинили в том, что они неправильно выкидывают влажные салфетки и влажную туалетную бумагу. Для борьбы с невежеством и засорами глава региона Андрей Воробьев попросил Минпромторг нанести на упаковки таких изделий специальные знаки. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на копию письма.

Воробьев назвал засоры систем водоотведения не растворяющимися в воде средствами личной гигиены одой из наиболее острых проблем в ЖКХ.

«Они собираются фактически в длинные канаты, которые забивают решетки насосных станций и блокируют работу насосных агрегатов», — согласился с ним руководитель направления по разработке и сопровождению технической политики ГК «Росводоканал» Илья Чучалин.

Из рук в руки Убийца два года находил жертв по газетным объявлениям. Его задержали во время очередной сделки Криминал 21 минута чтения

Губернатор Подмосковья надеется, что специальная маркировка на таких товарах должна повысить уровень осведомленности граждан об их правильном способе утилизации. Он считает, что реализация его предложения поможет не только снизить число засоров и улучшить экологическую обстановку, но и сократить расходы на обслуживание коммунальной инфраструктуры.

Сейчас, по данным Воробьева, на некоторых локальных очистных сооружениях в Московской области собирается около 20 тонн мусора в сутки. При этом средства личной гигиены и пищевые отходы составляют до 80% от этого объема. Крупный российский производитель влажной туалетной бумаги инициативу губернатора поддержал.

«Мы за то, чтобы влажная туалетная бумага производилась из водорастворимых материалов, но так как распад материала в воде проявляется только примерно через час и только при сильном турбулентном режиме, мы не рекомендуем и этот материал спускать в канализацию», — отметил представитель компании «Авангард», которая производит влажные салфетки и выпускает их, в частности, под брендами Salfeti, Pamperino, Top Gear и House Lux.

Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела Власти использовали армию и танки против мирного протеста. Погибли десятки человек, но это скрывали 27 лет Общество 21 минута чтения

В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский идею Воробьева не поддержал. Он подчеркнул, что лишние знаки на упаковках салфеток или бумаги будут означать дополнительные расходы для производителей. Проблему засоров канализации, по его мнению, можно решить лишь «разъяснительными мероприятиями и образовательными мерами в сфере ЖКХ».

Ранее об аналогичной проблеме сообщил мэр Казани Ильсур Метшин. В отличие от Воробьева, он всю ответственность за это возложил на жителей города, обвинив их в неумении пользоваться унитазами.