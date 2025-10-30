EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Влажные салфетки и туалетная бумага оказались большой проблемой для Подмосковья

2 минуты чтения 13:41 | Обновлено: 13:58

Жителей Московской области обвинили в том, что они неправильно выкидывают влажные салфетки и влажную туалетную бумагу. Для борьбы с невежеством и засорами глава региона Андрей Воробьев попросил Минпромторг нанести на упаковки таких изделий специальные знаки. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на копию письма.

Воробьев назвал засоры систем водоотведения не растворяющимися в воде средствами личной гигиены одой из наиболее острых проблем в ЖКХ. 

«Они собираются фактически в длинные канаты, которые забивают решетки насосных станций и блокируют работу насосных агрегатов», — согласился с ним руководитель направления по разработке и сопровождению технической политики ГК «Росводоканал» Илья Чучалин.

Из рук в руки
Из рук в руки
Убийца два года находил жертв по газетным объявлениям. Его задержали во время очередной сделки
Криминал21 минута чтения

Губернатор Подмосковья надеется, что специальная маркировка на таких товарах должна повысить уровень осведомленности граждан об их правильном способе утилизации. Он считает, что реализация его предложения поможет не только снизить число засоров и улучшить экологическую обстановку, но и сократить расходы на обслуживание коммунальной инфраструктуры.

Сейчас, по данным Воробьева, на некоторых локальных очистных сооружениях в Московской области собирается около 20 тонн мусора в сутки. При этом средства личной гигиены и пищевые отходы составляют до 80% от этого объема. Крупный российский производитель влажной туалетной бумаги инициативу губернатора поддержал.

«Мы за то, чтобы влажная туалетная бумага производилась из водорастворимых материалов, но так как распад материала в воде проявляется только примерно через час и только при сильном турбулентном режиме, мы не рекомендуем и этот материал спускать в канализацию», — отметил представитель компании «Авангард», которая производит влажные салфетки и выпускает их, в частности, под брендами Salfeti, Pamperino, Top Gear и House Lux.

Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Власти использовали армию и танки против мирного протеста. Погибли десятки человек, но это скрывали 27 лет
Общество21 минута чтения

В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский идею Воробьева не поддержал. Он подчеркнул, что лишние знаки на упаковках салфеток или бумаги будут означать дополнительные расходы для производителей. Проблему засоров канализации, по его мнению, можно решить лишь «разъяснительными мероприятиями и образовательными мерами в сфере ЖКХ».

Ранее об аналогичной проблеме сообщил мэр Казани Ильсур Метшин. В отличие от Воробьева, он всю ответственность за это возложил на жителей города, обвинив их в неумении пользоваться унитазами. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Из рук в руки
Криминал
Из рук в руки
Убийца два года находил жертв по газетным объявлениям. Его задержали во время очередной сделки
00:01
Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Общество
Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Власти использовали армию и танки против мирного протеста. Погибли десятки человек, но это скрывали 27 лет
00:01 29 октября
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Общество
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Она два раза меняла веру и была женой двух мужчин одновременно. А когда первый муж вернулся из армии, оказалась в суде
00:01 28 октября
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Общество
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Страна оказалась развитой, а наш уровень жизни значительно вырос. Но у нас нет друзей, и я не могу найти работу
00:01 27 октября
Тайна фермера
Криминал
Тайна фермера
Владелец маленькой фермы во Франции много лет продавал сыр — пока его жена не рассказала, что он ведет двойную жизнь
17:00 26 октября
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября

Самое читаемое

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию