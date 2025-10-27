EN
Общество

Жителей столицы Татарстана обвинили в неумении пользоваться унитазом

19:13

Мэр Казани, столицы Татарстана, Ильсур Метшин обвинил местных жителей в неумении пользоваться унитазом и призвал чиновников проводить с ними разъяснительные беседы. Такое заявление он сделал в ходе аппаратного совещания руководителей органов муниципального образования и подразделений исполнительного комитета Казани. 

По данным «Казань онлайн», до мэра с докладом выступил директор Муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Рустам Абдулхаков, который рассказал, что общий износ сетей составил более 70%. На состояние коммуникаций, по его словам, влияют в том числе засоры, количество которых растет. Так, в 2024 году было устранено 11 817 засоров, а в 2025 году — 12 837.

Такие данные возмутили мэра Казани. 

«Уровень аварийности на сетях высокий, но и объяснимый. Имеем в итоге по четыре серьезных аварии в день, но и 13 тысяч засоров за девять месяцев — это 50 засоров в день. Это, конечно, результат безответственности наших жителей. То что, в унитаз, в прямом смысле, смывают что не попадя. Научились пользоваться смартфонами, с искусственным интеллектом уже советуются, а вот с унитазом, уважительно к сетям, к городу, пользоваться, к сожалению, проблема», — заявил Метшин. 

Казанский мэр призвал чиновников проводить с жителями столицы Татарстана разъяснительные беседы, «чтобы люди с унитазом обращались по назначению».

«Нужна большая просветительская работа, вместе с нашими коллегами, вот ровно как про мошенников из каждого утюга рассказывают и тем не менее, миллиардами эти деньги продолжают уходить», — сказал он. 

В ходе совещания также стало известно, что за девять месяцев 2025 года на канализационных сетях казанского «Водоканала», общая протяженность которых составляет 1,5 тысячи километров, зафиксировали более ста аварий, а на сетях водоснабжения — почти 900.

