Названо количество долларовых миллиардеров в мире

По итогам 2024 года в мире было 3508 долларовых миллионеров, причем около трети из них живут в США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные компании Altrata, которая занимается анализом финансовых состояний людей.

Как пишет газета, в прошлом году бурный рост фондовых рынков увеличил состояние многих богатейших людей мира на 10,3% по сравнению с 2023 годом. Так, суммарное состояние всех миллиардеров на планете составило 13,4 триллиона долларов.

Altrata начала собирать данные о богатейших людях мира более 10 лет назад. По данным компании, в прошлом году число миллиардеров, проживающих в Европе, впервые превысило тысячу человек. В список вошли в частности француз Бернар Арно, многолетний генеральный директор люксового конгломерата LVMH, и немец Дитер Шварц, председатель продуктового гиганта Lidl.

Сейчас Европа занимает второе после Северной Америки место по числу миллиардеров. Россия в этом списке заняла четвертое место, сравнявшись с Великобританией. Состояние российских миллиардеров в общей сложности насчитывает 457 миллиардов долларов. Altrata отмечает, что это рекордная для России позиция после начала войны в Украине.

По данным The Wall Street Journal, из-за колебаний рынка люди могут как попадать в список миллиардеров, так и исключаться из него. Так, в этом году аналитики не внесли в рейтинг короля Великобритании Карла III, состояние которого они оценили в 770 миллионов долларов. В то же время в прошлом году из рейтинга выбыло меньшее количество людей, чем в предыдущие два года.

Газета отмечает, что разница в состояниях среди сверхбогатых людей увеличивается за счет бума искусственного интеллекта. Так, в последние годы значительный прирост акций увеличил состояние американских миллиардеров, включая Илона Маска, Марка Цукерберга и Джеффа Безоса. Наибольший прирост состояния — на 198% — наблюдался у людей, связанных с отраслью технологий. На втором месте идут представители сферы развлечений, а на третьем — здравоохранения.