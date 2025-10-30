Россия вышла на четвертое место в мире по числу долларовых миллиардеров

В 2024 году Россия стала четвертой страной мира по количеству долларовых миллиардеров, разделив эту строчку с Великобританией, пишет компания Altrata в ежегодном отчете Billionaire Census.

Всего в России оказалось 128 долларовых миллиардеров, это количество выросло на 8,5% год к году. Российские миллиардеры владеют совокупным состоянием в 457 миллиардов долларов — активы британцев оказались меньше на 134 миллиарда.

Первое место в рейтинге заняли США, 1135 миллиардеров из этой страны владеют совокупным состоянием в 5,74 триллиона долларов. Еще одним государством, богатейшие представители которого скопили более триллиона доллара активами, оказался Китай — 321 миллиардер из этой страны владеет 1,286 триллиона.

Третью строчку в рейтинге заняла Германия, в этой стране составители рейтинга обнаружили 184 миллиардера, их состояние в совокупности достигло отметки в 703 миллиарда долларов. Также в числе 15 стран с самым большим количеством миллиардеров оказались Индия, Швейцария, Гонконг, Франция, Италия, Саудовская Аравия, Канада, Сингапур, Бразилия и ОАЭ.

При этом ни один российский город не вошел в топ-15 населенных пунктов, где проживают больше всего миллиардеров. Первые три места в нем заняли Нью-Йорк, Гонконг и Сан-Франциско. Из европейских городов в список вошли Лондон, Париж и Стамбул.

Это рекордная позиция для России в исследованиях по версии Altrata после начала полномасштабного вторжения в Украину. В 2023 году Россия заняла шестое место (118 миллиардеров, состояние 469 миллиардов долларов), в 2022 году — также шестое место (112 миллиардеров с состоянием в 479 миллиардов). В предвоенном 2021 году в России было 107 миллиардеров с совокупным состоянием 475 миллиардов, тогда страна заняла восьмую строчку в рейтинге.