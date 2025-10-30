EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Россия вышла на четвертое место в мире по числу долларовых миллиардеров

2 минуты чтения 00:33 30 октября

В 2024 году Россия стала четвертой страной мира по количеству долларовых миллиардеров, разделив эту строчку с Великобританией, пишет компания Altrata в ежегодном отчете Billionaire Census.

Всего в России оказалось 128 долларовых миллиардеров, это количество выросло на 8,5% год к году. Российские миллиардеры владеют совокупным состоянием в 457 миллиардов долларов — активы британцев оказались меньше на 134 миллиарда.

Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Крупнейший производитель растительного мяса Beyond Meat был в шаге от банкротства. Его спас загадочный Дмитрий из Дубая
Экономика13 минут чтения

Первое место в рейтинге заняли США, 1135 миллиардеров из этой страны владеют совокупным состоянием в 5,74 триллиона долларов. Еще одним государством, богатейшие представители которого скопили более триллиона доллара активами, оказался Китай — 321 миллиардер из этой страны владеет 1,286 триллиона.

Третью строчку в рейтинге заняла Германия, в этой стране составители рейтинга обнаружили 184 миллиардера, их состояние в совокупности достигло отметки в 703 миллиарда долларов. Также в числе 15 стран с самым большим количеством миллиардеров оказались Индия, Швейцария, Гонконг, Франция, Италия, Саудовская Аравия, Канада, Сингапур, Бразилия и ОАЭ.

Тайна фермера
Тайна фермера
Владелец маленькой фермы во Франции много лет продавал сыр — пока его жена не рассказала, что он ведет двойную жизнь
Криминал12 минут чтения

При этом ни один российский город не вошел в топ-15 населенных пунктов, где проживают больше всего миллиардеров. Первые три места в нем заняли Нью-Йорк, Гонконг и Сан-Франциско. Из европейских городов в список вошли Лондон, Париж и Стамбул.

Это рекордная позиция для России в исследованиях по версии Altrata после начала полномасштабного вторжения в Украину. В 2023 году Россия заняла шестое место (118 миллиардеров, состояние 469 миллиардов долларов), в 2022 году — также шестое место (112 миллиардеров с состоянием в 479 миллиардов). В предвоенном 2021 году в России было 107 миллиардеров с совокупным состоянием 475 миллиардов, тогда страна заняла восьмую строчку в рейтинге.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Из рук в руки
Криминал
Из рук в руки
Убийца два года находил жертв по газетным объявлениям. Его задержали во время очередной сделки
00:01 30 октября
Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Общество
Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Власти использовали армию и танки против мирного протеста. Погибли десятки человек, но это скрывали 27 лет
00:01
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Общество
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Она два раза меняла веру и была женой двух мужчин одновременно. А когда первый муж вернулся из армии, оказалась в суде
00:01 28 октября
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Общество
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Страна оказалась развитой, а наш уровень жизни значительно вырос. Но у нас нет друзей, и я не могу найти работу
00:01 27 октября
Тайна фермера
Криминал
Тайна фермера
Владелец маленькой фермы во Франции много лет продавал сыр — пока его жена не рассказала, что он ведет двойную жизнь
17:00 26 октября
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября

Самое читаемое

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой