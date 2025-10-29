EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: Путин как никогда полон решимости продолжать войну в Украине

2 минуты чтения 09:55 | Обновлено: 11:10
СМИ: Путин как никогда полон решимости продолжать войну в Украине

Американская разведка пришла к выводу, что Владимир Путин как никогда ранее полон решимости продолжать войну в Украине и одержать победу на поле боя. Об этом пишет NBC News со ссылкой на источники.

По словам высокопоставленного американского чиновника и высокопоставленного сотрудника Конгресса, имена которых не называются, результаты анализа спецслужб США были представлены членам Конгресса в этом месяце. Согласно документу, американское разведывательное сообщество не видит никаких признаков того, что Россия готова пойти на компромисс по Украине, которого пытается добиться американский президент Дональд Трамп.

По словам источников телеканала, сейчас Путин как никогда ранее зациклился на своих позициях. Кроме того, столкнувшись со значительными потерями своих войск и экономическими трудностями внутри страны, Путин стремится укрепить позиции на украинской территории и расширить свое влияние, чтобы оправдать человеческие и финансовые потери, считает американская разведка. 

Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Власти использовали армию и танки против мирного протеста. Погибли десятки человек, но это скрывали 27 лет
Общество21 минута чтения

Как сообщает телеканал, Белый дом отказался комментировать оценку разведки и сослался на публичные заявления Трампа о его усилиях по достижению мирного соглашения по Украине.

«Как заявил президент, он надеется, что введенные им жесткие санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, помогут положить конец войне. Он четко дал понять, что пора прекратить убийства и заключить соглашение о прекращении войны», — говорится в заявлении официального представителя Белого дома.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что в начале 2025 года внутренняя разведывательная служба Госдепартамента США выразила сомнения относительно готовности Путина вести переговоры об окончании войны в Украине. К таким выводам, вероятно, приходит и Трамп, который недавно признал, что разочарован темпами переговоров с Россией и отменил личную встречу с Путиным.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:The Presidential Press and Information Office

Посмотрите другие материалы

Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Общество
Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Власти использовали армию и танки против мирного протеста. Погибли десятки человек, но это скрывали 27 лет
00:01
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Общество
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Она два раза меняла веру и была женой двух мужчин одновременно. А когда первый муж вернулся из армии, оказалась в суде
00:01 28 октября
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Общество
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Страна оказалась развитой, а наш уровень жизни значительно вырос. Но у нас нет друзей, и я не могу найти работу
00:01 27 октября
Тайна фермера
Криминал
Тайна фермера
Владелец маленькой фермы во Франции много лет продавал сыр — пока его жена не рассказала, что он ведет двойную жизнь
17:00 26 октября
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Экономика
Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Крупнейший производитель растительного мяса Beyond Meat был в шаге от банкротства. Его спас загадочный Дмитрий из Дубая
00:01 25 октября

Самое читаемое

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой