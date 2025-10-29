СМИ: Путин как никогда полон решимости продолжать войну в Украине

Американская разведка пришла к выводу, что Владимир Путин как никогда ранее полон решимости продолжать войну в Украине и одержать победу на поле боя. Об этом пишет NBC News со ссылкой на источники.

По словам высокопоставленного американского чиновника и высокопоставленного сотрудника Конгресса, имена которых не называются, результаты анализа спецслужб США были представлены членам Конгресса в этом месяце. Согласно документу, американское разведывательное сообщество не видит никаких признаков того, что Россия готова пойти на компромисс по Украине, которого пытается добиться американский президент Дональд Трамп.

По словам источников телеканала, сейчас Путин как никогда ранее зациклился на своих позициях. Кроме того, столкнувшись со значительными потерями своих войск и экономическими трудностями внутри страны, Путин стремится укрепить позиции на украинской территории и расширить свое влияние, чтобы оправдать человеческие и финансовые потери, считает американская разведка.

Как сообщает телеканал, Белый дом отказался комментировать оценку разведки и сослался на публичные заявления Трампа о его усилиях по достижению мирного соглашения по Украине.

«Как заявил президент, он надеется, что введенные им жесткие санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний, помогут положить конец войне. Он четко дал понять, что пора прекратить убийства и заключить соглашение о прекращении войны», — говорится в заявлении официального представителя Белого дома.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что в начале 2025 года внутренняя разведывательная служба Госдепартамента США выразила сомнения относительно готовности Путина вести переговоры об окончании войны в Украине. К таким выводам, вероятно, приходит и Трамп, который недавно признал, что разочарован темпами переговоров с Россией и отменил личную встречу с Путиным.