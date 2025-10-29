EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская сменила имя

2 минуты чтения 10:55 | Обновлено: 11:42
Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская сменила имя

Бывший прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская сменила имя на Радведу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил блогер и участник эфиров пропагандистской передачи «Соловьев LIVE» Сергей Мардан (Ключенков).

«Поклонская окончательно ушла в ментальное пике и сменила имя. Нет теперь не только «няш-мяш», нет и самой Натальи Владимировны. Видимо, бывшая прокурорша таким образом разрывает все связи со столь ненавистным ей христианством. И вместо имени святой мученицы Наталии Никомедийской будет носить погоняло персонажа из какой-то он-лайн игры», — написал Мардан (орфография и пунктуация автора сохранены).

Он также опубликовал фотографию иска о защите чести и достоинства, который, по его словам, Поклонская подала против него. При этом, с чем именно связаны ее претензии, не уточняется.

Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Власти использовали армию и танки против мирного протеста. Погибли десятки человек, но это скрывали 27 лет
Общество21 минута чтения

«Радведа (бывшая Наталья) Поклонская косвенно подтвердила, что теперь она полностью посвятила себя Велесу и Даждьбогу и вернулась к корням, описанным то ли чатом жэпэтэ, то ли Ксенией Меньшиковой. Наняла каких-то бессмысленных «пиарщиков за еду», чтобы оболтусы подготовили ответ на мой вчерашний эфир на Соловьев Live и Вести ФМ. Мол, раскрыл гадина Мардан ее паспортные данные и тем самым навел врагов», — написал блогер.

Сама Поклонская подтвердила в своем телеграм-канале смену имени и объяснила такое решение мерами безопасности. По ее словам, после угроз и «ряда покушений», совершенных с 2014 года, она решила предпринять шаги для «защиты своей жизни и близких». 

«Кроме того, я нахожусь под государственной защитой моей страны – России. Персональные данные, включающие в себя место жительства, фамилию, имя, отчество, в рамках подобных мер могут быть изменены», — написала она.

Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Она два раза меняла веру и была женой двух мужчин одновременно. А когда первый муж вернулся из армии, оказалась в суде
Общество9 минут чтения

Поклонская также отреагировала на публикацию блогера и обвинила его в раскрытии персональных данных. По ее словам, действия Мардана «оказывают огромную помощь террористическим организациям и преступному украинскому режиму».

«Раскрывая в порыве очередного шоу мои паспортные данные, он либо не осознает последствий, либо просто «заигрался» в микрофонного патриота. Но в любом случае, его действия недопустимы, а в какой-то мере преступны. А “рефлексирующая дамочка” здесь, товарищ «Мардан», по-моему, это вы. Яйца — это не всегда то, что мешает танцору; иногда это выражение несет другой смысл. Но, к примеру, не у всех они есть, как, похоже, у вас», — заключила она.

В 2014 году, после аннексии Крыма, Наталью Поклонскую назначили прокурором полуострова. Она стала одним из символов «Русской весны» — пророссийских протестов на юго-востоке Украины. Позже в интернете Поклонская получила прозвище «няша». В одном из интервью, комментируя появившееся в сети прозвище, она произнесла слова «няш» и «мяш», после чего эти выражения закрепились за ее образом.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX
Фото:Пресс-служба Президента России

Посмотрите другие материалы

Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Общество
Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Власти использовали армию и танки против мирного протеста. Погибли десятки человек, но это скрывали 27 лет
00:01
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Общество
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Она два раза меняла веру и была женой двух мужчин одновременно. А когда первый муж вернулся из армии, оказалась в суде
00:01 28 октября
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Общество
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Страна оказалась развитой, а наш уровень жизни значительно вырос. Но у нас нет друзей, и я не могу найти работу
00:01 27 октября
Тайна фермера
Криминал
Тайна фермера
Владелец маленькой фермы во Франции много лет продавал сыр — пока его жена не рассказала, что он ведет двойную жизнь
17:00 26 октября
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Экономика
Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Крупнейший производитель растительного мяса Beyond Meat был в шаге от банкротства. Его спас загадочный Дмитрий из Дубая
00:01 25 октября

Самое читаемое

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой