Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская сменила имя

Бывший прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская сменила имя на Радведу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил блогер и участник эфиров пропагандистской передачи «Соловьев LIVE» Сергей Мардан (Ключенков).

«Поклонская окончательно ушла в ментальное пике и сменила имя. Нет теперь не только «няш-мяш», нет и самой Натальи Владимировны. Видимо, бывшая прокурорша таким образом разрывает все связи со столь ненавистным ей христианством. И вместо имени святой мученицы Наталии Никомедийской будет носить погоняло персонажа из какой-то он-лайн игры», — написал Мардан (орфография и пунктуация автора сохранены).

Он также опубликовал фотографию иска о защите чести и достоинства, который, по его словам, Поклонская подала против него. При этом, с чем именно связаны ее претензии, не уточняется.

«Радведа (бывшая Наталья) Поклонская косвенно подтвердила, что теперь она полностью посвятила себя Велесу и Даждьбогу и вернулась к корням, описанным то ли чатом жэпэтэ, то ли Ксенией Меньшиковой. Наняла каких-то бессмысленных «пиарщиков за еду», чтобы оболтусы подготовили ответ на мой вчерашний эфир на Соловьев Live и Вести ФМ. Мол, раскрыл гадина Мардан ее паспортные данные и тем самым навел врагов», — написал блогер.

Сама Поклонская подтвердила в своем телеграм-канале смену имени и объяснила такое решение мерами безопасности. По ее словам, после угроз и «ряда покушений», совершенных с 2014 года, она решила предпринять шаги для «защиты своей жизни и близких».

«Кроме того, я нахожусь под государственной защитой моей страны – России. Персональные данные, включающие в себя место жительства, фамилию, имя, отчество, в рамках подобных мер могут быть изменены», — написала она.

Поклонская также отреагировала на публикацию блогера и обвинила его в раскрытии персональных данных. По ее словам, действия Мардана «оказывают огромную помощь террористическим организациям и преступному украинскому режиму».

«Раскрывая в порыве очередного шоу мои паспортные данные, он либо не осознает последствий, либо просто «заигрался» в микрофонного патриота. Но в любом случае, его действия недопустимы, а в какой-то мере преступны. А “рефлексирующая дамочка” здесь, товарищ «Мардан», по-моему, это вы. Яйца — это не всегда то, что мешает танцору; иногда это выражение несет другой смысл. Но, к примеру, не у всех они есть, как, похоже, у вас», — заключила она.

В 2014 году, после аннексии Крыма, Наталью Поклонскую назначили прокурором полуострова. Она стала одним из символов «Русской весны» — пророссийских протестов на юго-востоке Украины. Позже в интернете Поклонская получила прозвище «няша». В одном из интервью, комментируя появившееся в сети прозвище, она произнесла слова «няш» и «мяш», после чего эти выражения закрепились за ее образом.