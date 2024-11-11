Наталья Поклонская сменила имидж

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, которую пользователи в 2014 году прозвали «няш-мяш», сменила имидж. В своем телеграм-канале она опубликовала кадры клипа «Зверобой» группы Theodor Bastard.

В 2014 году Поклонскую назначили прокурором Крыма после аннексии полуострова. Она стала символом «Русской весны» — пророссийских протестов на юго-востоке Украины. В интернете главу надзорного органа прозвали «няшей». В одном из интервью Поклонская, пытаясь отреагировать на новое прозвище в соцсетях, произнесла слова «няш» и «мяш».

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«Здесь я прокурор, и поэтому никаких няш, мяш и тому подобное я не допущу!» — заявила она, после чего стала ассоциироваться именно с этими словами. В дополнение к происходящему в соцсетях музыкант и ютубер Enjoykin выпустил клип, в который добавил нарезки с выступлений Поклонской, в том числе фрагменты, где она произносит «няш» и «мяш». В клипе Поклонскую также изобразили в качестве героини аниме с мечом в руках.

В 2019 году экс-прокурор заявила, что вместе с тогдашним мужем зарегистрирует товарный бренд под названием «няш-мяш». По ее словам, это «стопроцентный крымский бренд», который будет выпускать товары, произведенные на территории аннексированного полуострова.

11 ноября 2024 года Поклонская опубликовала фрагмент из клипа на песню «Зверобой» группы Theodor Bastard, где появилась в новом образе: с ярким макияжем и рваном красном платье на фоне черепов.

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«Как же я тогда, в 2014 году, переживала из-за «няш–мяш», песен, клипов и разного другого творческого подхода людей к моей персоне! Никогда ранее не сталкиваясь с такого рода вниманием, я не понимала важного, а именно того, что такое внимание людей через песни, клипы, шутки (анекдоты), критику, и выражает по-настоящему народное отношение ко мне, к тому, что я делаю», — написала она.

Поклонская добавила, что это ее «новое звучание и продолжение легендарного образа «няш-мяш»».