Российский депутат пригрозил убить комментатора в соцсетях

Депутат Верховного совета Хакасии от партии «Единая Россия» Александр Пащенко пригрозил «обнулением» комментатору в соцсетях, который назвал его «депутатом-пустышкей», пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

«Слушай меня, ты там или смелостью в розетке зарядился, или почему, но так с родственниками своими говорить будешь. Ты, родной, решил, раз я депутат, значит, на задних лапках буду прыгать и терпеть быдлячее отношение к себе?», — написал Пащенко.

Инцидент произошел после того, как Пащенко поспорил с участниками районного чата по поводу эффективности работы системы отлова бродячих собак. Люди пожаловались, что животных не отлавливают из-за отсутствия подрядчиков — депутат не согласился с ними и обвинил в этой проблеме зоозащитников, которые якобы мешают властям.

В ответ один из комментаторов заявил, что закон не исполняется в том числе и из-за таких депутатов, как Пащенко. Представитель «Единой России» в региональном парламенте заявил, что «депутатом пришел не с высших партийных школ, а прямиком с фронта».

Пащенко заявил, что «за такие слова» на войне «обнуляют», посоветовал жителю Хакасии «больше не выходить с ним на контакт» и отметил, что готов к жалобе на себя «в любую инстанцию мира». В комментарии журналистам депутат назвал оппонента «диванным лежебокой», но признал, что писал свои сообщения в нетрезвом состоянии.

Позже он пообещал, что отправившего информацию журналистам человека «будут искать», поскольку, по его мнению, «Осторожно, новости» является «СМИ-иноагентом», что не соответствует действительности. Свои слова Пащенко считать агрессивными отказался, поскольку он посчитал местного жителя провокатором и манипулятором, а себя заступающимся за коллег.

«Обнулением» на сленге российских военных называется внесудебная казнь или расправа над сослуживцем — его могут расстрелять на месте, пытать или отправить в штурм без поддержки и оружия.