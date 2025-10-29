EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Российский депутат пригрозил убить комментатора в соцсетях

2 минуты чтения 19:36 | Обновлено: 20:04

Депутат Верховного совета Хакасии от партии «Единая Россия» Александр Пащенко пригрозил «обнулением» комментатору в соцсетях, который назвал его «депутатом-пустышкей», пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».

«Слушай меня, ты там или смелостью в розетке зарядился, или почему, но так с родственниками своими говорить будешь. Ты, родной, решил, раз я депутат, значит, на задних лапках буду прыгать и терпеть быдлячее отношение к себе?», — написал Пащенко.

«Он не человек, он зверь!»
«Он не человек, он зверь!»
В Кыргызстане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. Теперь в стране хотят ввести смертную казнь за убийство женщин
Общество13 минут чтения

Инцидент произошел после того, как Пащенко поспорил с участниками районного чата по поводу эффективности работы системы отлова бродячих собак. Люди пожаловались, что животных не отлавливают из-за отсутствия подрядчиков — депутат не согласился с ними и обвинил в этой проблеме зоозащитников, которые якобы мешают властям.

В ответ один из комментаторов заявил, что закон не исполняется в том числе и из-за таких депутатов, как Пащенко. Представитель «Единой России» в региональном парламенте заявил, что «депутатом пришел не с высших партийных школ, а прямиком с фронта».

Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Власти использовали армию и танки против мирного протеста. Погибли десятки человек, но это скрывали 27 лет
Общество21 минута чтения

Пащенко заявил, что «за такие слова» на войне «обнуляют», посоветовал жителю Хакасии «больше не выходить с ним на контакт» и отметил, что готов к жалобе на себя «в любую инстанцию мира». В комментарии журналистам депутат назвал оппонента «диванным лежебокой», но признал, что писал свои сообщения в нетрезвом состоянии.

Позже он пообещал, что отправившего информацию журналистам человека «будут искать», поскольку, по его мнению, «Осторожно, новости» является «СМИ-иноагентом», что не соответствует действительности. Свои слова Пащенко считать агрессивными отказался, поскольку он посчитал местного жителя провокатором и манипулятором, а себя заступающимся за коллег.

«Обнулением» на сленге российских военных называется внесудебная казнь или расправа над сослуживцем — его могут расстрелять на месте, пытать или отправить в штурм без поддержки и оружия.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Общество
Тысячи граждан СССР стали свидетелями массового расстрела
Власти использовали армию и танки против мирного протеста. Погибли десятки человек, но это скрывали 27 лет
00:01
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Общество
Крестьянка обманула церковь и стала многомужницей
Она два раза меняла веру и была женой двух мужчин одновременно. А когда первый муж вернулся из армии, оказалась в суде
00:01 28 октября
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Общество
Мы переехали в Малайзию из Европы и довольны
Страна оказалась развитой, а наш уровень жизни значительно вырос. Но у нас нет друзей, и я не могу найти работу
00:01 27 октября
Тайна фермера
Криминал
Тайна фермера
Владелец маленькой фермы во Франции много лет продавал сыр — пока его жена не рассказала, что он ведет двойную жизнь
17:00 26 октября
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Экономика
Акции «веганской» компании выросли на 1300%
Крупнейший производитель растительного мяса Beyond Meat был в шаге от банкротства. Его спас загадочный Дмитрий из Дубая
00:01 25 октября

Самое читаемое

Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Общество
Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР
Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли
00:01 26 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Мир
«Cамая страшная серийная убийца в стране»
Все были уверены, что мать задушила своих четверых детей. Она получила за это 40 лет, но все оказалось совсем по-другому
00:01 19 октября
Горящие новости
Перевод россиян в мессенджер Max оказался провален
Тиньков построил новый миллиардный бизнес за пределами России
Сбербанк назвал курс доллара в случае заключения мира с Украиной
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Россиянка переехала в Европу и взяла ипотеку
СМИ: у забеременевшей от сводного дедушки школьницы начались роды на уроке
СМИ: один из ближайших соратников Путина оказался смертельно болен
СМИ рассказали о панике и паранойе в Кремле
СМИ раскрыли личности сыновей Путина от Алины Кабаевой