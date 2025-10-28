EN
Общество

СМИ раскрыли имена устраивавших казни над сослуживцами российских военных

18:20 | Обновлено: 18:42

Опубликован список из более чем 100 военнослужащих российской армии, которые «обнуляют» своих сослуживцев, его составила «Верстка».

Авторы отметили, что достоверность действий двоих людей из списка нуждается в дополнительном подтверждении. Также не у всех «обнулителей» из списка есть полные имена и биографии — некоторые из карточек в базе «Верстки» подписаны позывными и не имеют фотографий. Всего в базе 101 карточка.

«Обнулениями» журналисты назвали расправы одних военнослужащих над другими без суда и следствия — в списке присутствуют как организовывавшие казни и расстрелы на месте, так и отправлявшие солдат в штурмы без поддержки, а также пытавшие своих подчиненных.

По включенным в текущую версию списка людям журналисты получили не менее двух независимых подтверждений, отмечается в картотеке. Информацию «Верстка» получает из материалов других СМИ, от военных и их родственников, а также из материалов обращений в военную прокуратуру. Пользовались авторы и чатами военнослужащих и их родственников.

Военные «обнуляют» своих сослуживцев в качестве наказания, устрашения или для «сведения личных счетов», считает «Верстка». Отдельно отмечается, что солдат могут отправлять на штурм не только без поддержки, но и без оружия и снаряжения. В некоторых подразделениях российской армии солдат «обнуляют» с помощью своих же дронов.

Также журналисты рассказали о боях насмерть, которые командиры проводят среди солдат, отправленных в «ямы» за нарушение дисциплины. В такие полевые тюрьмы могут отправить за вопросы о зарплате и жалобы на условия службы, пишет издание. Чтобы скрыть такое «обнуление» тела простреливают и «закидывают» на передовую.

«Верстке» удалось установить полные данные (ФИО, возраст, звание, подразделение) по более чем 60 военным, почти все найденные «обнулители» являются командирами, а их средний возраст ненамного превышает 40 лет. Уголовные дела были открыты против нескольких человек из списка журналистов. Выжившие жертвы и свидетели отметили, что не надеются на помощь судебной системы и думают о личной мести.

