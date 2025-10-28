СМИ раскрыли имена устраивавших казни над сослуживцами российских военных

Опубликован список из более чем 100 военнослужащих российской армии, которые «обнуляют» своих сослуживцев, его составила «Верстка».

Авторы отметили, что достоверность действий двоих людей из списка нуждается в дополнительном подтверждении. Также не у всех «обнулителей» из списка есть полные имена и биографии — некоторые из карточек в базе «Верстки» подписаны позывными и не имеют фотографий. Всего в базе 101 карточка.

Они бежали от Петра I, а вернулись в СССР Эти казаки бросили вызов императору и обосновались в Турции. Спустя столетия они вернулись на родину и потеряли все, что берегли Общество 11 минут чтения

«Обнулениями» журналисты назвали расправы одних военнослужащих над другими без суда и следствия — в списке присутствуют как организовывавшие казни и расстрелы на месте, так и отправлявшие солдат в штурмы без поддержки, а также пытавшие своих подчиненных.

По включенным в текущую версию списка людям журналисты получили не менее двух независимых подтверждений, отмечается в картотеке. Информацию «Верстка» получает из материалов других СМИ, от военных и их родственников, а также из материалов обращений в военную прокуратуру. Пользовались авторы и чатами военнослужащих и их родственников.

Военные «обнуляют» своих сослуживцев в качестве наказания, устрашения или для «сведения личных счетов», считает «Верстка». Отдельно отмечается, что солдат могут отправлять на штурм не только без поддержки, но и без оружия и снаряжения. В некоторых подразделениях российской армии солдат «обнуляют» с помощью своих же дронов.

«Он не человек, он зверь!» В Кыргызстане изнасиловали и убили 17-летнюю девушку. Теперь в стране хотят ввести смертную казнь за убийство женщин Общество 13 минут чтения

Также журналисты рассказали о боях насмерть, которые командиры проводят среди солдат, отправленных в «ямы» за нарушение дисциплины. В такие полевые тюрьмы могут отправить за вопросы о зарплате и жалобы на условия службы, пишет издание. Чтобы скрыть такое «обнуление» тела простреливают и «закидывают» на передовую.

«Верстке» удалось установить полные данные (ФИО, возраст, звание, подразделение) по более чем 60 военным, почти все найденные «обнулители» являются командирами, а их средний возраст ненамного превышает 40 лет. Уголовные дела были открыты против нескольких человек из списка журналистов. Выжившие жертвы и свидетели отметили, что не надеются на помощь судебной системы и думают о личной мести.