Политика

США изучают альтернативные варианты давления на Россию

2 минуты чтения 09:12

В США изучают альтернативные санкциям варианты давления на Россию. Об этом в интервью Bloomberg заявил постпред страны при НАТО Мэтью Уитакер.

«Санкции — это лишь одна из карт, которые разыгрывает президент [Дональд Трамп]. Сегодня в Брюсселе я встретился с директором ЦРУ [Джоном] Рэтклиффом и мы обсуждали иные варианты, которые имеются в распоряжении президента. Президент Трамп намерен использовать их, когда посчитает нужным», — отметил он.

Уитакер подчеркнул, что американские власти намерены обеспечить соблюдение введенных 22 октября санкций против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», а также добавил, что Вашингтон может их усилить. При этом постпред США при НАТО выразил надежду, что такие меры могут сподвигнуть российские власти к заключению мирного соглашения. 

В свою очередь, президент США Дональд Трамп, выступая на саммите АТЭС в южнокорейском Кёнчжу 29 октября, в очередной раз пообещал завершить войну в Украине.

«Единственное, что я пока не сделал, — это Россия и Украина. Но и это будет сделано. Я думал, что все пойдет проще из-за моих отношений с президентом Путиным», — сказал глава Белого дома, подчеркнув, что Путин «оказался немного другим».

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники и мнения экспертов, написало, что введенные в октябре санкции США уже начали влиять на экономику России и действия российских властей. В частности, отмечалось, что в Кремле ждут существенных потерь для бюджета страны и ищут выход из сложившейся ситуации.

