СМИ: в Украине возникла пытающаяся ослабить власть Зеленского коалиция

2 минуты чтения 10:59

В Украине образовалась «антизеленская коалиция», участники которой добиваются ослабления власти действующего президента страны Владимира Зеленского. Об этом пишет украинское издание страна «Страна».

По его данным, члены коалиции, среди которых экс-президент Петр Порошенко, проигравший выборы Зеленскому в 2019 году, намерены лишить пропрезидентскую партию «Слуга народа» большинства в Верховной Раде, а затем контроля над формированием кабинета министров страны.

В случае успеха, противники Зеленского планируют сформировать в Украине «правительство национального единства». Как утверждает издание, администрация Зеленского продолжает попытки дискредитировать антикоррупционные ведомства страны. В публикации говорится, что после неудачной попытки лишить независимости 

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП) украинские власти «сделали ставку» на Службу безопасности Украины (СБУ).

Сам Зеленский, чей пятилетний срок президентских полномочий истек в мае 2024 года, ранее заявлял о готовности оставить пост после завершения войны. Он также обещал обратиться к парламенту с просьбой организовать выборы в случае заключения соглашения о прекращении огня.

Очередные президентские выборы, которые, согласно действующему украинскому законодательству, должны были пройти там 31 марта 2024 года, были отменены на основании действующего в стране военного положения.

Ранее бывший советник главы Офиса украинского президента Алексей Арестович рассказывал о политических амбициях экс-главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного. По его словам, уволенный Зеленским с военного поста и назначенный послом в Великобритании Залужный стремится стать президентом Украины.

«Он идет возглавлять систему, чтобы эффективнее бороться с Россией (…) Там нет социальных лозунгов, там нет общественных лозунгов, там есть заявки на некоторые исторические [лозунги] и некоторые милитаристские», — утверждал Арестович в интервью российской журналистке Ксении Собчак. Сам Залужный публично не говорил о желании бороться за президентский пост.

