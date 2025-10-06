EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Экс-советник Зеленского рассказал о политических целях Залужного

2 минуты чтения 14:37

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный стремится стать президентом страны, что, по его мнению, позволит эффективнее противостоять российской агрессии. Об этом в интервью российской журналистке Ксении Собчак заявил бывший советник главы Офиса украинского президента Алексей Арестович.

«Он идет возглавлять систему, чтобы эффективнее бороться с Россией (…) Там нет социальных лозунгов, там нет общественных лозунгов, там есть заявки на некоторые исторические [лозунги] и некоторые милитаристские», — утверждает он.

Под снегом Солдатской горы
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
Криминал17 минут чтения

По словам Арестовича, Залужный является одним из сторонников продолжения войны против России. Отвечая на вопросы о собственном видении завершения российско-украинской войны, бывший советник главы Офиса президента Украины сказал, что готов ради установления мира «отдать» России аннексированные Москвой  Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области Украины, а также полуостров Крым.

Арестович также отметил, что, по его мнению, для остановки конфликта Украине необходимо законодательно обеспечить права своего русскоязычного населения, а также последователей Украинской православной церкви Московского патриархата.

У меня лопнул глаз от удара мужа
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
Общество12 минут чтения

Ранее бывший член украинской администрации также писал в своем телеграм-канале, что для установления мира Киеву необходимо кардинально изменить свою политику в отношении России. По его словам, «Украине нужно сменить проект “Анти-Россия” и начать строить добрососедские отношения [с Россией и Беларусью], вернув [себе] нейтральный статус».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

У меня лопнул глаз от удара мужа
Общество
У меня лопнул глаз от удара мужа
Когда мы познакомились, все было прекрасно, но вскоре моя жизнь обернулась кошмаром
00:01
Под снегом Солдатской горы
Криминал
Под снегом Солдатской горы
В сугробе на горнолыжной трассе нашли тело 15-летней девочки. Полиция не сразу поняла, почему пропавшую никто не искал
17:00 5 октября
Остров людоедов
Общество
Остров людоедов
Власти СССР сослали 6000 человек в Сибирь. Они убивали за золотые зубы, некоторые питались человечиной. В живых осталась только четверть
00:01 5 октября
Маньяка не могут найти 13 лет
Криминал
Маньяка не могут найти 13 лет
Дальнобойщик и примерный семьянин мог убить десятки женщин. Полиция отпустила его после допроса, и он сбежал
00:01 4 октября
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Мир
Украина может потерять еще одного союзника в Европе
Подозреваемый в коррупции бизнесмен, которого сравнивают с бульдозером, грозит серьезными последствиями для ЕС
00:01 3 октября
В этом городе живет один человек
Мир
В этом городе живет один человек
Она сама себя избирает, платит налоги за фонари и управляет баром. Ей 91 год
00:01 2 октября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Горящие новости
Установлен мировой рекорд цены чашки кофе
Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Двух женщин и подростка изнасиловали и убили после пыток в прямом эфире в Instagram
В моду вошла одежда из советских одеял