Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный стремится стать президентом страны, что, по его мнению, позволит эффективнее противостоять российской агрессии. Об этом в интервью российской журналистке Ксении Собчак заявил бывший советник главы Офиса украинского президента Алексей Арестович.

«Он идет возглавлять систему, чтобы эффективнее бороться с Россией (…) Там нет социальных лозунгов, там нет общественных лозунгов, там есть заявки на некоторые исторические [лозунги] и некоторые милитаристские», — утверждает он.

По словам Арестовича, Залужный является одним из сторонников продолжения войны против России. Отвечая на вопросы о собственном видении завершения российско-украинской войны, бывший советник главы Офиса президента Украины сказал, что готов ради установления мира «отдать» России аннексированные Москвой Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области Украины, а также полуостров Крым.

Арестович также отметил, что, по его мнению, для остановки конфликта Украине необходимо законодательно обеспечить права своего русскоязычного населения, а также последователей Украинской православной церкви Московского патриархата.

Ранее бывший член украинской администрации также писал в своем телеграм-канале, что для установления мира Киеву необходимо кардинально изменить свою политику в отношении России. По его словам, «Украине нужно сменить проект “Анти-Россия” и начать строить добрососедские отношения [с Россией и Беларусью], вернув [себе] нейтральный статус».