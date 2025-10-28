В Кремле ответили на угрозы Литвы ограничить транзит в Калининград

Москва обеспечит бесперебойные коммуникации с Калининградской областью. Об этом, как передает РБК, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал недавние заявления представителей литовских властей о возможном ограничении российского транзита в Калининград через свою территорию.

«Видели, безусловно, все эти заявления. Будем обеспечивать бесперебойные коммуникации с Калининградом, неотъемлемой частью Российской Федерации», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Речь идет о предложении президента Литвы Гитанаса Науседы ограничить транзит в Калининградскую область и закрыть границу с Беларусью на длительный срок в связи с актами «гибридной войны», которую Россия ведет против стран Европы.

«Президент расценивает произошедшие в последние дни инциденты и перебои в работе аэропортов как гибридную атаку против Литвы, на которую необходимо ответить как симметрично, так и асимметрично», — заявили по этому поводу в канцелярия литовского президента.

При этом там добавили, что конкретные варианты литовского ответа на действия России правительство страны представит в ближайшие дни.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Вильнюс запретил транзит некоторых видов грузов через свою территорию. Среди них оказались строительные материалы, цемент и металлы. А в начале 2025 года Литва снизила квоты на транзит грузов в Калининградскую область.